MG Xpower met dikke V8 is gewoon gekkenwerk | Sjoerds Weetjes 442

Wat kocht je in 2000 voor 10 pound Sterling? Een goede volle zak snoep, een schaalmodel van een kwaliteitsmerk in de schaal 1/43 of een bos bloemen bijvoorbeeld, maar het Engelse Phoenix kocht voor dat bedrag een complete autofabriek met personeel en verschillende modellen. Wat is het verhaal van deze MG Xpower?

Snoepgoed voor de gefortuneerde investeerders en daar bleef het niet bij, zoals je hoort in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

MG Xpower

De Engelse investeringsgroep kocht nóg een autofabriek, en wel één uit Italië. Het betrof Qvale Modena S.p.A., een autobouwer waarover je in Sjoerds Weetjes 441 alles hoort. Het bedrijf vervaardigde de Qvale Mangusta, die ook in de vorige aflevering van Sjoerds Weetjes aan bod kwam. Wat Phoenix met die autofabriek moest, hoor je in aflevering 442.

Sjoerd van Bilsen neemt je mee naar 2001, toen de deal werd beklonken en de kersverse eigenaar zijn plannen voor de Italiaanse tak binnen het bedrijf werden gevormd. Naast het achtergrondverhaal over de aankoop, vertelt hij je ook over het ontstaan van de sportwagen. Wie tekende de coupé? Waar moest de ontwikkelingsafdeling en het designteam rekening mee houden? Waarom werd het eerste voorstel geen publiekslieveling? Hoe betoverde het designteam het management voor de definitieve auto? En wat kostte het complete designproces de autobouwer?

Het zijn vragen waarop Sjoerd antwoord geeft. Maar hij vertelt je nog meer. Hij laat de sportcoupé ook uitvoerig zien. Mocht je het eerste deel van het tweeluik (aflevering 441 en 442) niet hebben gezien, de twee aflevering zijn onafhankelijk van elkaar te bekijken.