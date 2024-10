Deel dit: Share App Mail Tweet

Tim verkoos deze Ford Mustang boven een BMW M4

Je hebt een prachtige BMW M4 en een Ford Mustang met die machtige V8. Eén van de twee moet weg… Bij Tim Toonen ging plezier boven perfectie.

Ik zocht een jong gebruikte auto en neem altijd de tijd om precies de uitvoering te vinden die ik wil. De goede kleur, weinig kilometers, de goede wielen, een cabrio… En met de V8.

De Ford Mustang verkiezen boven een BMW M4

De Ford Mustang is zelfs in Amerika met de Ecoboost-viercilinder geleverd en met een V6. En ja, dat is goedkoper rijden, maar het is ook half werk. Als je zo’n auto koopt, moet je ook de V8 hebben. Met al die criteria houd je zelfs in heel Amerika maar een handvol over. Deze auto was anderhalf jaar oud, had 22.000 kilometer gereden en stond op drie uur rijden van Ann Arbor, waar ik woonde.

Voor Nederlandse begrippen ver, maar in de VS is dat een heel normale afstand om eens een auto te bekijken. En hoe vaak koop je een auto? Je bent op deze manier wel een hele dag bezig, maar dan heb je jarenlang precies wat je graag wilt. Het werd onze derde auto, eerder had ik al een BMW M4 gekocht en een Volvo XC90.

Bij het kopen van een auto in Amerika heb je veel informatie over de auto dankzij het Carfax-systeem. Alles wat er aan de auto is gebeurd, wordt in een grote database gezet. Eventuele schades, de complete onderhoudshistorie, de eerdere eigenaren en waar ze woonden, de kilometerstanden; alles staat erin. Zo is te zien dat de Ford Mustang in 2016 is gemaakt en aan de westkust is verkocht. Hij staat als 2017 op het kenteken; daar zijn ze waarschijnlijk uitgegaan van het modeljaar, wat in Amerika veel gebruikt wordt. Soms is een rapport gratis, soms moet je er een paar tientjes voor betalen. En misschien is dit systeem ook niet 100% waterdicht, maar het helpt wel ontzettend bij zo’n zoektocht.

Vreemd eigenlijk dat zoiets hier niet bestaat. Als je in Amerika een standaardauto koopt en je wilt daar iets mee doen, dan zijn de mogelijkheden bijna onbeperkt. Van Ford bestaat een dikke catalogus met originele Mustang-onderdelen om te tunen en te personaliseren; van verchroomde bouten en moertjes tot supercharger-kits (die heb ik nog héél even overwogen…) en motorblokken met extreem veel vermogen: alles staat erin. Roush is één van de andere merken die onderdelen aanbiedt en de vorige eigenaar van deze auto heeft er axle- back einddempers en een luchtfilter van Roush op gezet en de auto licht laten ‘flashen’, zoals ze dat daar noemen.

Hij zit zo rond de 450 pk nu en dat is prima. Zeker in combinatie met de sportstand en het open dak is het echt genieten van het geluid van de Roush-dempers. De Mustang is hoofdzakelijk gebruikt voor plezierritten. Ik ben ermee op Fairlane geweest, het landgoed van Clara en Henry Ford, bij Fords Garage, een hamburgerrestaurant in Dearborn, de thuisbasis van Ford.

Na drieënhalf jaar keerden we terug naar Nederland. Je mag als je een auto in Amerika lang genoeg hebt gereden, deze als ‘verhuisgoed’ meenemen naar Europa en als je die dan niet binnen een jaar verkoopt, hoef je geen rest-bpm af te dragen. Het zou een mooi handeltje kunnen zijn, maar er is controle en als het er de schijn van heeft dat je het voor de verkoop doet, krijg je alsnog een belastingaanslag. Een transportbedrijf haalt de auto’s op. Ze zijn zes weken onderweg en staan dan – in ons geval – voor je klaar in Roosendaal. Je kan ermee naar huis rijden en moet daarna langs de RDW voor een Nederlands kenteken. Die rit naar huis was bijzonder; je bent met die Ford Mustang gewend aan de enorme snelwegen rond Detroit, da’s toch anders dan de Brabantse A58.

Ford Taunus en Mustang

Later verhuisden we naar een huis met een dubbele garage. Inmiddels was er een lease-auto en behalve de Mustang stonden de Volvo XC90, de oude Taunus en de BMW M4 ook nog voor de deur en dát werd te gek. Mijn vrouw reed met veel plezier in de XC, de Taunus verkopen is onbespreekbaar, dus het zou de BMW of de Mustang worden. De BMW rijdt veel strakker, is uitontwikkeld, zit veel mooier in elkaar; echt een rijdersauto. Toch mocht de Mustang blijven.

Ik heb door de Taunus een verleden met Ford, het is echt Amerikaans en dus een mooi souvenir aan onze tijd daar. En geloof me, het deed pijn om afscheid te nemen van de BMW M4, maar die Ford is open, heeft een V8, maakt een geweldig geluid en biedt ook heel veel fun. Het is geen M4, maar je kan er prima de bocht mee om en het is een gave, iconische auto. Ieder zijn smaak, maar de Mustang gaat net als de Taunus niet weg. Als het nu een mooie dag is en we willen eropuit, dan hebben we met die twee Fords een luxeprobleem.