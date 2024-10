Deel dit: Share App Mail Tweet

Sainz snelste op tweede training in Mexico, Verstappen motorpech

De Spanjaard Carlos Sainz was vrijdag de snelste in zijn Ferrari tijdens de tweede training voor de Grote Prijs van Mexico op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Oscar Piastri en Yuki Tsunoda volgden hem. Drievoudig wereldkampioen Max Verstappen kampte met motorpech en slaagde er niet in om een rondetijd neer te zetten. “Dit geluid is erg verontrustend, dit kan niet normaal zijn”, zei Verstappen over het geluid dat uit zijn motor kwam.

De Brit George Russell van Mercedes, nog de snelste in de eerste training, kreeg een zware crash te verduren. “Hij is fysiek in orde, maar de impact was aanzienlijk”, aldus een teamwoordvoerder.

ANP