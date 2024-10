Deel dit: Share App Mail Tweet

Stewards houden vast aan straf Norris voor inhaalactie in Austin

Het protest van Formule 1-renstal McLaren tegen de tijdstraf van Lando Norris voor zijn inhaalactie in de Grote Prijs van de Verenigde Staten is afgewezen. Autosportbond FIA meldde dat de straf blijft staan, waardoor Max Verstappen als derde eindigde in de race in Austin en Norris als vierde.

Norris kreeg een straf van 5 seconden omdat hij Verstappen buiten de baan inhaalde vier ronden voor het einde van de race. McLaren zei aanvankelijk dat het zich neerlegde bij de straf, maar vroeg eind deze week alsnog een zogeheten ‘Right of Review’ aan.

Volgens de stewards heeft de renstal geen “betekenisvolle en nieuwe elementen” aangedragen. “Daarom is de aanvraag verworpen”, staat in de beslissing.

De regerend wereldkampioen in de Red Bull vergrootte zijn voorsprong op Norris in het WK naar 57 punten.

ANP