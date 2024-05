Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom je de Mini Coupe en Roadster met een schoenendoos moet vergelijken | Sjoerds Weetjes 400

Officieel zijn de Roadster en Coupé de verjaardagscadeaus van Mini aan haar fans, toen het de autobouwer de vijftigste geboortedag van het olijke sedannetje vierde. Hoe het werkelijk zit, legt Sjoerd van Bilsen je uit in de jubileumvideo van Sjoerds Weetjes.

Laten we er geen heisa van maken, de 400e aflevering van Sjoerds Weetjes is er een zoals alle andere video’s. Toch is het een mijlpaal!

Mini Coupe en Roadster

Dit maal is dat het ontstaan van de Roadster en Coupé van Mini. Officieel zagen de twee in 2009 het levenslicht, toen Mini op de IAA-autotentoonstelling in toen nog Frankfurt presenteerde. Het heuglijk feit viel samen met de 50e verjaardag van Mini en dus betitelde de autobouwer de twee studiemodellen als cadeaus aan de Mini-community.

Het publiek mocht op die Duitse tentoonstelling zelfs kiezen of het duo in productie zou gaan. Hoe dat allemaal werkelijk wis, gaat Sjoerd je uitleggen. Hij neemt je mee naar 2001, 2006, 2009 en 2012. Een flinke tijdreis om de Roadster en Coupé te duiden. We verklappen je al, die 50e verjaardag was slechts een commercieel kapstokje binnen het gehele verhaal.

Sjoerd legt je uit hoe de Roadster ontstond en wat de open tweezitter betekende voor de tweede generatie Mini onder BMW-supervisie. Hij vertelt je het verhaal aan de hand van de Roadster en Coupé, want de twee zijn in dit verhaal onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tenminste, als je het over de productie van de auto’s hebt. Sjoerd geeft aan hoe het idee voor de coupé ontstond. Hij verklaart tevens waar het idee voor het ontwerp vandaan kwam.