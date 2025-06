Deel dit: Share App Mail Tweet

BMW M5 en Porsche Panamera Turbo botsen

De BMW M5 is door 727 pk en plug-in hybridetechniek de hogere kringen van de Porsche Panamera binnengedrongen. Op neutrale grond in Luxemburg komt het tot een botsing.

De Porsche Panamera Turbo E-Hybrid speelt onvervalste machtspolitiek. De 4,0-liter V8 met twee turbo’s spreekt voor zich met 519 pk. Met een gecombineerde kracht van 680 pk en 930 Nm weet het vierwielaandrijvingssysteem wel raad. Hij bewaart altijd genoeg accureserve om zijn 190 pk sterke elektromotor als hulpraket te kunnen inzetten. Die staat vanuit de achttraps PDK de hoofdmotor bij en laadt in de sportiefste rijstand de 21,8 kWh-batterij zelfs bij.

De Porsche Panamera is diplomatiek

Met een vrijwel naadloze versnelling haalt de Porsche Panamera Turbo E-Hybrid in 3,1 seconden 100 km/h en 7,6 seconden later zit hij op 200 km/h. Met zijn ingenieuze Active Ride-onderstel bevriest hij gevoelsmatig de veerwegen om het gewicht optimaal verdeeld te houden. Terwijl de PDK-bak bliksemsnel de verzetten afwerkt.

Je kunt de automaat alleen verwijten te diplomatiek te handelen, want het gaat te gladjes. Als verzoenend gebaar klinkt de V8 ondanks alle verstikkende filters en censurerende katalysatoren wel inspirerend.

De M5 laat zich niet kennen

De BMW M5 laat zich niet intimideren. Dat is ook niet nodig met 727 pk en 1.000 Nm. Net als de Panamera rolt ook de M5 maximaal tot 140 km/h op zijn e-motor, die in dit geval 197 pk sterk is. Het sprintgeweld van de Porsche kan de BMW vanuit stilstand niet bijbenen door trager schakelwerk van de automaat. Toch voldoet hij met 3,5 seconden naar 100 km/h keurig aan de belofte en daarboven begint hij de Porsche Panamera binnen te hengelen.

Naar 100 km/h moet de BMW M5 vier tienden toegegeven, maar de veelgemaakte sprong op de autobahn van 100 naar 200 km/h doet de BMW in 7,1 seconden, terwijl de Porsche daar een halve tel meer voor nodig heeft. Dat laat niet onverlet dat de beleving in de M5 anders is. De transmissie maakt het verschil, want hij schakelt niet zo snel als de Porsche-bak.

Ook het geluid van de M5 is afwijkend en één van zijn zwakke plekken. De emotieloze, monotone roffel uit het audiosysteem doet afbreuk aan de kwaliteiten van de achtcilinder: een uitglijder die zijn autoriteit beschadigt.

Prijzen

De prestaties van de BMW M5 krijgen meer gewicht door de prijzen erbij te halen. De Beierse supersedan is met 143.811 euro een koopje, hoe gek dat ook mag klinken. Zelfs een vierwielaangedreven M3 is duurder. Daarvoor komt nog niet eens een Panamera met een schamele 353 pk in beeld.

Laat staan de best vergelijkbare Panamera Turbo E-Hybrid. Die kost 211.800 euro zonder opties. Een reusachtig gat met de M5, maar u wilt toch niet zeggen dat u daar wakker van ligt?