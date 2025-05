Deel dit: Share App Mail Tweet

Machine maakt van lucht benzine: voormalig Porsche-topman verrast

De transitie naar elektrisch rijden schiet nog niet echt op en dus worden e-fuels steeds vaker genoemd als een deel van de CO2-oplossing. Productie ervan was echter een probleem tot er nu ineens een start-up opduikt met een kleine machine die van lucht benzine kan maken.

Porsche is al langer bezig met synthetische brandstoffen en heeft een fabriek in Chili draaien. Het grootste nadeel dat kleeft aan het goedje is de prijs. Er is bijvoorbeeld veel energie nodig om de brandstof te produceren en dus moet je windmolens of zonne-energie hebben. Hierdoor is de productielocatie al snel gigantisch, toch?

Voormalig Porsche-topman verrast

Nou blijkbaar niet. De in 2019 opgerichte Amerikaanse start-up Aircela heeft namelijk een machine gemaakt die lucht omzet in benzine. De gehele opstelling is ongeveer zo groot als twee koelkasten. Voormalig leider van project e-fuels bij Porsche, Karl Dums, reageert dat hij eerst niet kon geloven dat zit zou werken. ‘Gelukkig had ik het mis.’

Zo wordt van lucht benzine gemaakt

Hoe werkt de machine die van lucht benzine kan maken? De machine gebruikt een waterige oplossing met kaliumhydroxide om koolstofdioxide (CO2) uit de omgevingslucht te halen. Met behulp van elektriciteit wordt water gesplitst in waterstof en zuurstof. De zuurstof wordt losgelaten, de waterstof wordt gebruikt voor de volgende stap.

De opgevangen CO2 en geproduceerde waterstof worden gecombineerd om methanol te vormen. De methanol wordt middels een chemisch proces omgezet in benzine. Zo wordt fossielvrije benzine gemaakt. De vormen in en van de machine spelen een belangrijke rol bij dit proces. We kunnen nu nog niet echt in de machine kijken.

Nog maar de vraag of dit echt de oplossing wordt

Deze machine klinkt wellicht als de oplossing van het CO2-vraagstuk, maar dat is het vooralsnog niet. Het is nog onduidelijk of het systeem schaalbaar is en hoe energie-efficiënt Aircela in praktijk daadwerkelijk blijkt te zijn. Daarbij spelen net als bij Porsches e-fuel kosten een belangrijke rol en is ook in dit geval elektriciteit nodig die niet in deze opstelling wordt opgewekt.

Zelf zien ze bij Aircela de brandstof als een aanvulling in een wereld met elektrische voertuigen. Eerst maar eens zien of ze daadwerkelijk de pomp in massaproductie nemen.