Toyota maakt kleinste auto hybride: de nieuwe Aygo X

Toyota zet nog verder in op de vergroening van zijn aanbod. De gloednieuwe Toyota Aygo X Hybrid is de eerste Aygo ooit met een hybride-aandrijflijn. staat namelijk vanaf begin 2026 in de Nederlandse prijslijst voor een nog onbekend bedrag.

De meeste kleine hybrids zijn van de milde variant en daarom is de introductie van deze dwerg full hybrid een welkome toevoeging. De Aygo X kwam voor het eerst op de markt in 2022 en heeft sindsdien meer dan 287.000 exemplaren in heel Europa verkocht. Naast de nieuwe onderliggende techniek krijgt de nieuwste Aygo ook een nieuwe neus, een vernieuwd interieurdesign en zelfs een GR Sport-versie.

Specificaties van de Toyota Aygo X

De nieuwe aandrijflijn, de Hybrid 115, is nu al te krijgen in de Yaris en Yaris Cross. De ongeblazen 1,0-liter driecilinder-benzinemotor van zijn de vorige Aygo moet wijken en wordt vervangen door een atmosferische 1,5-liter driecilinder, gekoppeld aan een elektromotor. Hierdoor groeit het vermogen van de nieuwe Aygo X wel met 44 pk en komt nu op 116 pk uit. Die extra pk’s laten de Aygo voor het eerst binnen 10 seconden tot 100 km/u accelereren.

Het Japanse automerk houdt de lippen nog op elkaar, wat betreft het (puur elektrische) bereik van de nieuwe Toyota Aygo X en over het accupakket. Ook is hoogstwaarschijnlijk zwaardere gewicht nog niet bekend.

De overhang aan de voorkant is verder met 76 millimeter verlengd, waardoor de auto wat groter wordt. Daarentegen is er wel iets wat krimpt: de draaicirkel. Die gaat van 9,5 meter naar 9,4 meter, om stadsverkeer makkelijker maken. De hybride staat op 17- of 18-inch lichtmetalen velgen en heeft een bagageruimte van 231 liter.

GR Sport

Er komt dus ook voor het eerst een GR Sport-variant van de Toyota Aygo X. Dit model heeft een zwarte motorkap, een nieuwe grille en speciale lichtmetalen GR Sport-velgen. In het interieur zijn verder wat extra zwarte en grijze accenten en het geborduurde GR-logo terug te vinden.

Maar wat maakt deze Aygo nou eigenlijk sport dan? Volgens Toyota zit het hem in de afstelling van de schokdempers en vering, die zorgen voor een betere wegligging, ten opzichte van andere Aygo’s. Verder is de elektrische stuurbekrachtiging aangepakt voor een scherpere respons.

