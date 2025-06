Deel dit: Share App Mail Tweet

Piastri wint GP Spanje, Verstappen na tijdstraf tiende

De Australiër Oscar Piastri heeft in de Grote Prijs van Spanje in de Formule 1 zijn vijfde zege van het seizoen geboekt. De coureur van McLaren was vanaf poleposition gestart en hield zijn Britse teamgenoot Lando Norris en de Monegask Charles Leclerc (Ferrari) achter zich. Titelverdediger Max Verstappen passeerde de finish als vijfde, maar werd door een tijdstraf van tien seconden slechts tiende.

Verstappen ruziede eerst met zijn eigen team over een bandenwissel en kwam nadat de safetycar in de slotfase de rijders enige tijd had opgehouden op P3 in aanraking met Leclerc, die hem daarna passeerde. Ook de Brit George Russell ging Verstappen in de slotfase voorbij. De Nederlander hinderde Russell onreglementair en werd daarvoor meteen na de race bestraft.

Piastri verstevigt met zijn zege de leiding in het klassement.

Max Verstappen

Verstappen, vanaf de derde positie gestart, passeerde meteen de voor hem gestarte Norris en nam samen met Piastri enige afstand. Maar de McLaren was sneller dan de Red Bull en na vijf ronden was het verschil al meer dan twee seconden. Verstappen klaagde over de boordradio dat hij maar geen grip kreeg, terwijl Piastri verder wegreed en Norris in de dertiende ronde de Nederlander passeerde. De viervoudig wereldkampioen ging snel daarna de pits in voor een bandenwissel en keerde terug op de achtste plek. Met verse banden was hij snel weer terug op de derde positie.

Nadat Piastri en Norris naar binnen waren gegaan en in tegenstelling tot Verstappen (softs) gekozen hadden voor mediumbanden, reed de Nederlander de 25e ronde op kop. Pas na dertig ronden ging ook Verstappen over op de mediumbanden en keerde hij terug op P4, waarna niet veel later de oude volgorde weer was hersteld.

Verstappen hield druk op de twee McLarens. Na een crash van Kimi Antonelli (Mercedes) kwam de safetycar de baan op. Het drietal aan kop zocht de pits op, waarna Verstappen op harde banden terug de baan op kwam, een keuze van het team die bij Verstappen tot onvrede leidde. Met nog zeven ronden begon zijn strijd tegen de McLarens die net als de rest van het veld op zachte banden verder gingen. Verstappen verloor meteen zijn derde plaats aan Leclerc, die volgens de Nederlander hem geraakt had. Daarna raakte hij Russell. Opzet, oordeelden de stewards, met een tijdstraf tot gevolg.

ANP