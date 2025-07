Deel dit: Share App Mail Tweet

Slagingskans voor het rijexamen verschilt sterk per stad

De kans om te slagen voor het rijexamen blijkt sterk afhankelijk te zijn van waar het examen wordt afgelegd. Zo slagen in sommige steden bijna zes op de tien kandidaten bij de eerste poging, terwijl dat er in andere steden minder dan vier op de tien zijn.

Deze verschillen zijn niet louter te herleiden tot de voorbereiding op het rijexamen zelf. Externe factoren, zoals verkeersdrukte en de kwaliteit van de rijopleiding, spelen eveneens een rol. Inzicht in deze factoren kan helpen om de eigen slagingskansen te verbeteren.

Grote verschillen tussen examenlocaties

De slaagpercentages voor het praktijkexamen lopen flink uiteen tussen verschillende steden. In steden als Zwolle ligt het percentage ruim boven de 50 procent, terwijl kandidaten in bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam aanzienlijk minder kans maken om in één keer te slagen. Dit verschil wordt mede veroorzaakt door omgevingsfactoren. In dichtbevolkte steden zijn de verkeerssituaties complexer, zijn er meer fietsers, trams en onvoorspelbare verkeersstromen.

Enerzijds zorgt dat ervoor dat studenten een meer volwaardige opleiding krijgen door in deze context te oefenen, maar anderzijds betekent dat ook dat de examenroute een stuk lastiger is. De ervaring en beoordelingsstijl van examinatoren blijkt eveneens per locatie te verschillen. Daarnaast is er verschil in kwaliteit tussen de rijscholen in ons land, wat mede afhankelijk is van de concurrentie en de prijsdruk in een bepaalde regio.

Structurele invloeden op de slagingskans

Hoewel alle kandidaten op papier aan dezelfde eisen moeten voldoen, blijken er toch grote verschillen te zijn. De omgeving waarin wordt geëxamineerd, speelt een onmiskenbare rol. Kandidaten die rijden in rustige, overzichtelijke gebieden hebben in de regel meer ruimte om fouten te herstellen en worden minder blootgesteld aan stressvolle situaties.

Het is belangrijk om voldoende te oefenen, want dat is iets wat de stress al voor een groot deel kan wegnemen. Hierbij speelt het lestraject zelf een rol. In regio’s waar rijlessen relatief goedkoop zijn, ligt de kwaliteit soms lager en wordt er beknibbeld op de voorbereiding. De slagingskansen nemen hierdoor af en goedkoop kan hierdoor al snel duurkoop zijn.

Tien manieren om de slagingskans te verhogen

Een aantal van de bovenstaande punten heb je zelf niet in de hand, maar dat wil niet zeggen dat je zelf niet het een en ander kunt doen om je slagingskansen te verbeteren. Een goede voorbereiding is hierbij essentieel, ongeacht de locatie van het examen. Wie rekening houdt met de volgende punten, verhoogt de kans om in één keer te slagen:

Begin tijdig met leren voor het theorie-examen. Gratis een CBR-theorie oefenexamen maken, helpt je om vertrouwd te raken met de vraagstelling. Kies een erkende rijschool met goede reviews. Vraag om les bij verschillende instructeurs om zo meerdere perspectieven te krijgen. Kies bij voorkeur een examenlocatie met overzichtelijke of relatief bekende verkeerssituaties. Plan het examen op een moment dat de verkeersdrukte relatief laag is. Vraag een proefexamen aan met een andere instructeur. Oefen veel in de buurt van het examencentrum. Werk aan stressbeheersing. Wees extra aandachtig bij lastige verkeerssituaties, zoals drukke kruispunten.

Wat je beter niet kunt doen

Het blijkt volgens de cijfers geen goed idee te zijn om lessen te volgen bij een rijschool die vooral op de prijs concurreert, maar geen transparante informatie geeft over de gehanteerde aanpak. Ook het te vroeg plannen van het praktijkexamen, bijvoorbeeld onder sociale druk of tijdsdruk, kan averechts werken. Snel je rijbewijs behalen, mag niet de voornaamste doelstelling zijn. Een andere veelgemaakte fout is het onderschatten van de theorie: wie hierin onvoldoende sterk staat, heeft vaak moeite om verkeersinzicht om te zetten in handelingen op de weg.

Daarom is het belangrijk om de theorie voldoende serieus te nemen en je hier goed in te verdiepen. Herhaal dit eventueel voorafgaand aan het praktijkexamen. Op de website Theorie.nl vind je bijvoorbeeld mooie uitlegvideo’s die je écht op de goede weg helpen.