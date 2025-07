Deel dit: Share App Mail Tweet

PlayStation-fanaten, hier is jullie nieuwe auto: de Subaru Uncharted

Subaru kan in Nederland wel een boost gebruiken, want van tussen de vijftig en honderd registraties per jaar kan de schoorsteen niet roken. Daarom lanceert het merk in het eerste kwartaal van 2026 maar liefst drie nieuwe elektrische auto’s tegelijk, waarvan de belangrijkste de Subaru Uncharted is.

De kersverse Uncharted is een Toyota C-HR+ in vermomming. Hij draagt het nieuwe familiegezicht van Subaru, net als de aankomende E-Outback en de geüpdatete Solterra, met aan de voor- én achterkant zes led-streepjes per lichtunit en een zwart ‘grilletje’ op de neus met het Subaru-logo erin.

Niks met de Uncharted-games te maken

Aan de achterzijde is het verschil met de C-HR+ eveneens vrij duidelijk, want de Toyota heeft een lichtstrip over de hele breedte en de Subaru niet. Een ander verschil is dat op de Uncharted de merknaam wordt uitgeschreven en dat de bZ4X het bij een Toyota-logo houdt.

De typeaanduiding van de Subaru heeft niks te maken met de razend populaire Uncharted-games op de PlayStation, maar staat voor de avontuurlijke inborst van de kopers, zo luidt de officiële verklaring, die hun elektrische cross-over gaan gebruiken om onbekend terrein te verkennen. Iets waar in de praktijk geen één Subaru Uncharted-koper zelfs maar aan denkt…

Drie versies van de Subaru Uncharted

Volgens Subaru wordt de Uncharted het volledig elektrische alternatief voor de Crosstrek. Net als de Toyota C-HR+ komt hij beschikbaar in drie versies; twee ervan hebben voorwielaandrijving en een vermogen van 221 pk. De instapper maakt gebruik van een 57 kWh-batterij, waarmee-ie een bereik van 450 kilometer haalt. De versie erboven heeft een 77 kWh-accu, wat hem een WLTP-range van 585 kilometer geeft.

Dan is er nog de vierwielaangedreven Uncharted, die met zijn 340 pk in 5,0 seconden naar 100 km/h sprint. Hij haalt op een volle batterij een actieradius van 470 kilometer en mag een aanhanger van 1.500 kilo trekken. Voor de andere twee varianten geeft Subaru geen trekgewicht op, dus zal dat wel niet genoeg zijn voor een fatsoenlijke caravan.

Alle Uncharted-uitvoeringen kunnen AC-laden met 22 kW. Aan de snellader halen ze 150 kW, wat een 10 tot 80 procent-tijd van een half uur mogelijk maakt.

Eerste kwartaal van 2026 op de markt

De Subaru Uncharted komt in het eerste kwartaal van 2026 in Nederland op de markt. Wat hij gaat kosten, is nog niet bekend. En we kunnen ook niet stiekem bij de Toyota C-HR+ spieken, want ook daar heeft de importeur nog geen prijskaartje aan gehangen.