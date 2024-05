Deel dit: Share App Mail Tweet

Veiligste auto van 2009 is nu betaalbare gezinsauto

In Europa worden auto’s op hun veiligheid beoordeeld door Euro NCAP. De organisatie voert tests uit de die verschillende veiligheidsfeatures op de proef stellen. In 2009 kwam de Volkswagen Golf als beste uit de test. Inmiddels pik deze gezinsauto voor weinig geld op als occasion.

Euro NCAP test op vier hoofdpunten: veiligheid van volwassen inzittenden, veiligheid van kinderen aan boord, voetgangersveiligheid en aanwezige veiligheidssystemen.

Volkswagen Golf VI-occasion als veilige gezinsauto

Enkel op het eerste punt scoorde de Volkswagen Golf in 2009 het hoogst. Op de overige drie punten werd hij overtroffen door andere modellen. Toch gaat de Duitser er dankzij de hoogste gemiddelde score met de winst vandoor.

Op elk vlak is een maximale score van 100 procent te behalen. De zesde generatie Volkswagen Golf scoorde als volgt: veiligheid van volwassen inzittenden (97 procent), veiligheid van kinderen aan boord (84 procent), voetgangersveiligheid (61 procent) en aanwezige veiligheidssystemen (71 procent).

EuroNCAP over veiligheid voor volwassen inzittenden

De testorganisatie is positief over de veiligheid voor volwassenen, dus ook voor jou als bestuurder. “De bescherming van de passagiersdummy werd voor elke plek op het lichaam als goed beoordeeld”, schreef EuroNCAP in zijn rapport. “De knieën en het dijbeen van de bestuurder werden goed beschermd door de knie-airbag.” Ook tegen een whiplash bij een achteroprijdend voertuig word je volgens de organisatie goed beschermd.

EuroNCAP over veiligheid voor kinderen aan boord

Hoewel de Volkswagen Golf VI ook voor je kinderen aan boord veel veiligheid biedt, liep de hatchback tijdens de test punten mis doordat het niet duidelijk genoeg waarschuwde voor de gevaren van een verkeerd geplaatst kinderzitje.

Verder stelt Euro NCAP het volgende: “De passagiersairbag kan worden uitgeschakeld om een naar achteren gericht kinderzitje te kunnen gebruiken, maar de informatie die aan de bestuurder wordt gegeven over de status van de airbag is niet duidelijk genoeg.”

Voetgangersveiligheid van de Volkswagen Golf VI-occasion

“De bumper scoorde maximale punten voor de beenbescherming van een aangereden voetganger”, zo valt te lezen in het rapport. “De voorkant van de motorkap werd op sommige punten als goed beoordeeld. De bescherming die de motorkap biedt aan het hoofd van een aangereden kind werd als overwegend goed beoordeeld, maar die van een volwassen voetganger als overwegend slecht.”

Veiligheidssystemen aan boord van de Volkswagen Golf VI

Als je leest over de veiligheidssystemen aan boord, dan blijkt al gauw hoe veel strikter de regels de afgelopen jaren zijn geworden. De Golf VI haalde immers een nette score van 71 procent met enkel ESC dat standaard op elke uitvoering kwam en een melding wanneer je je gordel niet draagt.

Vandaag de dag wordt je al gauw overprikkeld door de overdaad aan piepjes, belletjes en andere geluidjes door de talloze (door de EU verplichte) assistentie- en veiligheidssystemen.

Prijs van de Volkswagen Golf VI als occasion

Het exemplaar dat in 2009 aan verschillende botsproeven werd onderworpen, was een vijfdeurs hatchback. Een exemplaar met minder dan twee ton op de teller pik je inmiddels al op vanaf zo’n vijf mille. Meer weten over de verschillende uitvoeringen, motoriseringen en aandachtspunten van de Volkswagen Golf VI? Lees dan dit eerdere occasionverhaal, waarin we het specifiek over de stationvariant hebben.