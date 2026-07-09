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Met deze occasion heb je waarschijnlijk de zeldzaamste auto van de wijk voor minder dan 19.000 euro

Soms hoef je geen snelle occasion te vinden om plezier onderweg te beleven. Als het allemaal wat rustiger mag en je gecharmeerd bent van klassieke ontwerpen, is de Citroën Lomax een interessante optie.

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De Citroën Lomax is geen fabrieksmodel, maar een kitcar die gebruikmaakt van de techniek van de Citroën 2CV. Daardoor zijn veel onderdelen eenvoudig verkrijgbaar en blijft het onderhoud overzichtelijk. Tegelijkertijd is iedere occasion net even anders, omdat de auto’s met de hand zijn opgebouwd.

Citroën Lomax: bijzondere occasion

Hoewel de prestaties bescheiden zijn, draait het bij de Citroën Lomax vooral om de rijbeleving. Dankzij het gewicht van 438 kilogram voelt de auto verrassend levendig aan, zelfs met de bekende tweecilinder boxermotor uit de 2CV (met 29 pk). Het onderstel is eenvoudig en de carrosserie volledig open. Samen met het lage gewicht geeft deze occasion je het gevoel met een echte klassieker onderweg te zijn.

De carrosserie van de Citroën Lomax is grotendeels van polyester, waardoor roest daar nauwelijks een rol speelt. Bovendien is de 2CV-techniek eenvoudig, wat sleutelen relatief toegankelijk maakt. Verwacht geen moderne luxe, want zaken als stuurbekrachtiging, airconditioning en uitgebreide geluidsisolatie ontbreken volledig. Ook het uiterlijk is een groot deel van de charme. Zijn vrijstaande koplampen, lange motorkap en open wielkasten doen denken aan Britse sportwagens uit de jaren dertig. Het interieur van de occasion is eveneens eenvoudig, met slechts de noodzakelijke bedieningselementen en weinig opsmuk.

Aandachtspunten van een Citroën Lomax

Zoals bij iedere kitcar zijn er bepaalde aandachtspunten bij de Citroën Lomax. Controleer allereerst de kwaliteit van de opbouw, omdat die per occasion sterk verschilt. Kijk daarnaast goed naar het chassis van de oorspronkelijke 2CV, want dat is wel gevoelig voor roest. Vraag naar de onderhoudshistorie van de motor en controleer de staat van de remmen, ophanging en stuurinrichting. Test tijdens een proefrit ook alle verlichting en andere elektrische functies. Specifieke aandachtspunten van de 2CV lees je in onze koopwijzer.

Dit kost deze occasion

Wij vonden ditmaal een Citroën Lomax uit 1983 voor 18.950 euro. Deze donkerblauwe occasion heeft 26.213 kilometer op de teller en staat te koop in het Noord-Brabantse Deurne. Door zijn leeftijd hoef je geen motorrijtuigenbelasting te betalen en de RDW geeft aan dat het voertuig niet voorzien hoeft te zijn van bevestigingspunten voor gordels.