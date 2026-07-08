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Waarom tweedehands Land Rover Octa’s met 635 pk ineens enorme populair zullen worden

De Land Rover Defender is geüpdatet, al kun je dat aan de buitenkant nauwelijks zien. Ietwat pijnlijk voor de twee mensen in Nederland die de dikste versie kunnen betalen: de Octa levert na de facelift flink aan vermogen in.

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Dus laten we daar gelijk maar mee beginnen. De spectaculaire Land Rover Defender Octa gaat van 635 pk en 800 Nm naar 540 pk en 750 Nm. Waarom? Vanwege Europese regelgeving, natuurlijk. Om aan de Euro 6e-bis-standaard te kunnen voldoen, moest er het een en ander veranderen aan de 4,4-liter twinturbo-V8 van BMW.

Land Rover Defender Octa minder snel

Zo heeft Land Rover extra filters in de uitlaat moeten toepassen, maar geen nood… Volgens het merk is het geluid van de Octa er niet minder om.

(Afbeelding: Land Rover) (Afbeelding: Land Rover) (Afbeelding: Land Rover)

(Afbeelding: Land Rover) (Afbeelding: Land Rover) (Afbeelding: Land Rover)

Hij klinkt nog steeds als een dondergod die zijn tanden met dynamiet aan het poetsen is. Door de veranderingen is de krachtigste Defender wel 0,2 seconden minder snel geworden. Al is het met een sprint van 0 naar 100 km/h in 4,4 seconden ook niet behelpen.

Viercilinder weg, zescilinder erbij

Verder schrapt Land Rover in sommige landen de 2,0-liter viercilinder in de Defender. Daarmee gaat de fabrikant een beetje tegen de tijdgeest in, want als vervanging komt er een 3,0-liter zescilinder met mild-hybridetechniek. Op welke markten de vierpitter verdwijnt, weten we niet.

Tot slot is er een nieuwe uitvoering, de Vertex, en kan de Defender 110 voortaan worden besteld met zes zitplaatsen. De tweede zitrij bestaat dan uit losse zetels. Ook voegt Land Rover een AI-assistent toe aan de auto en zijn er wat aanvullende opties en kleuren.

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