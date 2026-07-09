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Dit zijn de 10 betrouwbaarste occasions van 12 tot 13 jaar oud

De uitspraak ‘vroeger was alles beter’ is meestal vooral nostalgie. Auto’s zijn veiliger, schoner en slimmer geworden. Toch zijn oudere modellen vaak gebruiksvriendelijker. Minder schermen, minder piepjes, minder rijhulpsystemen die zich overal mee bemoeien en vaak ook gewoon een prettigere rijbeleving.

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Maar welke oudere occasion is dan nog een verstandige koop? Het Duitse TÜV presenteert een rapport over periodieke keuringen. Daarbij gaat het dus niet om pech onderweg, maar om het percentage auto’s dat bij de keuring met ernstige gebreken naar voren kwam.

De betrouwbaarste occasions

In de categorie van 12 tot 13 jaar oude auto’s ligt het gemiddelde defectpercentage op 28,4 procent. De modellen hieronder doen het dus duidelijk beter dan gemiddeld. De prijzen lopen grofweg uiteen van 5.000 tot 15.000 euro, al hangt de echte waarde natuurlijk sterk af van motor, kilometerstand, onderhoud en staat. Opvallend genoeg kent deze lijst heel andere auto’s dan gebruikelijke betrouwbaarheidslijstjes. Geen Japanse auto’s, maar enkel Duitse.

1. Volkswagen Touareg 2

Groot, zwaar en technisch behoorlijk complex? Zeker. Toch blijkt de tweede generatie Volkswagen Touareg opvallend sterk op leeftijd. Met een defectpercentage van slechts 17,9 procent scoort hij het best van alle 12- tot 13-jarige occasions in deze TÜV-lijst. De gemiddelde kilometerstand ligt daarbij zelfs rond de 205.000 kilometer.

Dat maakt de Touareg geen goedkope auto om te rijden. Het blijft een grote SUV met dure onderdelen, forse banden en complexe techniek. Let vooral op de V6 TDI. Uitrekkende distributiekettingen, versleten kettingspanners, olie lekkages en problemen met de luchtvering kunnen flink in de papieren lopen. Hoor je geratel bij een koude start, dan is extra voorzichtigheid geboden.

2. Mercedes-Benz B-Klasse

De Mercedes-Benz B-Klasse is misschien niet de spannendste auto uit deze lijst. Toch doet hij het met met een defectpercentage van 19,0 procent uitstekend op het gebied van betrouwbaarheid. De gemiddelde kilometerstand ligt met 124.000 kilometer bovendien relatief laag.

Let bij aankoop van een occasion wel goed op de onderhoudshistorie en terugroepacties. Er waren onder meer acties rond stuurinrichting, airbags, kettingspanners en rembekrachtiging. Ook remslangen en remleidingen verdienen aandacht; die kunnen op leeftijd roest of scheurtjes vertonen. Kies je een versie met automaat, controleer dan tijdens de proefrit of de dubbele koppeling soepel aangrijpt en schakelt.

3. Mercedes-Benz GLE/ML

Nog zo’n grote, zware en luxe auto die je niet direct met lage kosten associeert. De Mercedes GLE heette voor de facelift nog ML, maar in beide gevallen gaat het om een comfortabele SUV met veel ruimte en veel techniek. Toch staat hij met een defectpercentage van 19,3 procent knap op plek drie. Gemiddeld hadden de gekeurde exemplaren 193.000 kilometer gelopen.

Als er wel iets misgaat, loopt dat al snel in de papieren. Oudere occasions kunnen last krijgen van olie lekkages, foutmeldingen rond AdBlue-sensoren en problemen met de luchtvering. Controleer dus of de auto netjes omhoogkomt, niet scheef staat en geen foutmeldingen geeft.

4. Mini

De Mini-generaties R55 tot en met R59 scoren verrassend goed. Met een defectpercentage van 20,8 procent blijft hij ruim onder het gemiddelde. De gemiddelde kilometerstand ligt rond de 117.000 kilometer en de prijzen beginnen volgens de TÜV-lijst rond de 5.500 euro.

Toch is niet elke Mini automatisch een zorgeloze koop. Vooral de geblazen 1,6-liter benzinemotoren staan bekend om problemen met de distributieketting. Ook olie lekkages, elektrische storingen, lekkende panoramadaken en kapotte turbo’s bij sommige diesels komen voor.

5. Mazda 3

Hij is praktisch, degelijk en rijdt leuker dan veel concurrenten uit dezelfde periode. Daarbij is de Mazda 3 met een defectpercentage van 20,9 procent behoorlijk betrouwbaar.

Helemaal foutloos is de occasion niet. Let bij aankoop op de wielophanging, draagarmen, stuurinrichting en voorverlichting. Een proefrit over klinkers of een slechte weg is geen slecht idee, want rammels en bonken verraden snel vermoeide ondersteldelen. Ook terugroepacties rond stoelverstellingen en de achterklep zijn het controleren waard.

6. Volkswagen Golf Plus

In de TÜV-cijfers komt de Volkswagen Golf Plus – dus niet de gewone Golf – uit op een defectpercentage van 21,2 procent, bij een gemiddelde kilometerstand van 116.000 kilometer.

Bekende aandachtspunten zijn defecte richtingaanwijzers, roest- of scheurvorming, zwakke tweemassavliegwielen en problemen met het contactslot. Vooral de 1.4 TSI verdient extra aandacht. Die motor kan last hebben van distributiekettingproblemen en een kapotte kettingspanner.

7. BMW X1

De eerste BMW X1, de E84, is inmiddels een betaalbare instapper. Hij rijdt sportiever dan de meeste concurrenten, biedt een hoge zit en is praktischer dan zijn coupéachtige vorm doet vermoeden. Met een defectpercentage van 22,1 procent blijft hij netjes onder het gemiddelde.

Toch moet je hier goed opletten, vooral bij diesels met de bekende N47-motor. Distributiekettingproblemen zijn berucht om allerlei problemen. Let goed op ratelgeluiden na de koude start. Verder komen olie lekkages, problemen met de handrem en slechte koppelingen veel voor. Check tevens of de terugroepactie voor de EGR is uitgevoerd.

8. Audi Q3

De eerste Audi Q3 is de chicere broer van de Volkswagen Tiguan. Hij is compact, degelijk gebouwd en houdt zijn waarde goed vast. In de TÜV-lijst scoort hij een defectpercentage van 22,7 procent, met een gemiddelde kilometerstand van 148.000 kilometer.

Zijn zwakke plek zit vooral in het onderstel. Veren en dempers slijten overmatig snel. Ook de zeventraps s-tronic in lichtere uitvoeringen verdient aandacht. Stoten bij optrekken, traag aangrijpen of vreemde schakelreacties zijn redenen om de occasion te laten staan.

9. Volvo XC60

Ondanks een hoge gemiddelde kilometerstand van 197.000 kilometer komt de Volvo XC60 uit op een defectpercentage van 22,7 procent. Dat is niet slecht.

Let wel op olie lekkages, slecht schakelende automaten, centrale vergrendeling en slijtage aan het onderstel. Bij AWD-modellen is de Haldex-koppeling een belangrijk controlepunt. Zonder goede onderhoudshistorie kan de vierwielaandrijving ongemerkt minder goed werken dan de bedoeling is.

10. Audi Q5

De Audi Q5 sluit de top 10 af met een defectpercentage van 22,9 procent. Ook dat is nog ruim beter dan het gemiddelde van 28,4 procent. De gemiddelde kilometerstand ligt rond de 179.000 kilometer.

Controleer bij een occasion de wielophanging, het onderstel en de transmissie. De 2.0 TFSI staat bekend om hoog olieverbruik door problematische olieschraapveren. Goedkope Q5-occasions met deze motor kunnen daardoor uiteindelijk juist duur uitpakken.