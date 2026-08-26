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Deze wil je: een zeldzame Italiaanse occasion met een dak zoals je nog nooit hebt gezien

Met de Qvale Mangusta koop je een van de zeldzaamste occasions die je kunt vinden. Van dit Italiaanse model zijn namelijk slechts 284 exemplaren gebouwd.

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De Mangusta begon als project van De Tomaso en werd ontworpen door Marcello Gandini, bekend van onder meer de Lamborghini Countach. Het project ontstond bij De Tomaso en werd later door de Amerikaanse investeerder Bruce Qvale voortgezet. Uiteindelijk kwam de occasion als Qvale Mangusta op de markt. Tussen 1999 en 2002 werden slechts 284 exemplaren gebouwd. Hoe dat precies zit legt Sjoerd van Bilsen uit in bovenstaande video.

Qvale Mangusta: Italiaanse occasion, maar niet helemaal

Hoewel de occasion uit Italië komt, ligt er Amerikaanse techniek onder de bijzondere carrosserie. De 4,6-liter V8 komt uit de Ford Mustang SVT Cobra en levert 320 pk. Daarmee sprint de Qvale Mangusta in 5,5 seconden van 0 tot 100 km/h en bereikt hij een topsnelheid van 257 km/h. Het vermogen gaat via een handgeschakelde vijfversnellingsbak naar de achterwielen. Een viertrapsautomaat was eveneens leverbaar.

Maar het dak maakt de occasion echt bijzonder. Een Qvale Mangusta is namelijk niet simpelweg een cabriolet. Het zogenoemde Roto-Top-systeem maakt drie carrosserieconfiguraties mogelijk: een gesloten coupé, een targa en een volledig geopende cabriolet. Hoe dit systeem werkt? Het voorste dakpaneel is handmatig uitneembaar. Vervolgens kan het achterste deel, inclusief de achterruit, elektrisch naar beneden worden gedraaid. Zo verandert de Mangusta van coupé in targa of volledig open cabriolet.

Let hierop bij een Qvale Mangusta

Controleer bij de Qvale Mangusta vooral of het Roto-Top-dak goed functioneert en of de onderhoudshistorie compleet is. Specifieke carrosserie- en interieuronderdelen zijn door de kleine productieaantallen bovendien lastig te vinden. Voor veel mechanische onderdelen kan de Ford-techniek juist een voordeel zijn. Kijk ook goed naar de staat van het chassis, de carrosserie en controleer de V8 op lekkages, onregelmatigheden en achterstallig onderhoud. Een specialistische inspectie is daarom bij deze occasion verstandig.

Dit betaal je voor deze occasion

Er staat momenteel maar een occasion te koop, die je op de foto’s ziet: een zilvergrijze Qvale Mangusta uit een exemplaar uit 2002, dat in 2003 voor het eerst werd toegelaten. De auto heeft slechts 31.048 kilometer gereden en wordt voor 49.945 euro verkocht in het Utrechtse Mijdrecht.