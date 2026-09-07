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Weinig Nederlanders kochten deze geweldige rijdersauto, daarom is het nu een zeldzame occasion

In Nederland werden slechts 36 nieuwe exemplaren verkocht, maar zijn tweelingbroer was een geliefde sportauto. Met de Subaru BRZ als occasion koop je een auto die zijn technische basis met de Toyota GT86 deelt, maar een stuk exclusiever is.

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De eerste generatie Subaru BRZ verscheen in 2012 en werd samen met Toyota ontwikkeld. De BRZ en de Toyota GT86 delen dan ook vrijwel alle techniek. Toch heeft de BRZ een iets sportievere afstemming, vanwege zijn stijvere voorveren en zachtere achterveren. Het doel was vanaf het begin duidelijk: zoveel mogelijk rijplezier met een relatief laag gewicht en bescheiden vermogen.

Laag, licht en scherp: de Subaru BRZ

Hoewel deze Subaru BRZ al wat ouder is, zijn de rijeigenschappen van de occasion nog altijd bijzonder. De 2,0-liter viercilinder boxermotor is atmosferisch en levert 200 pk en 205 Nm. Het vermogen gaat via een handgeschakelde zesversnellingsbak of een zestrapsautomaat naar de achterwielen. Met de handbak duurt de sprint van 0 naar 100 km/h 7,7 seconden en de topsnelheid ligt op 226 km/h.

Subaru besteedde veel aandacht aan gewichtsbesparing en een laag zwaartepunt. De Subaru BRZ heeft onder meer een aluminium motorkap en lichtgewicht ruiten. Daardoor staat de occasion bekend om zijn directe besturing en uitgebalanceerde weggedrag. Zijn achterwielaandrijving en het standaard sperdifferentieel maken de coupé bovendien behoorlijk speels.

Ook het interieur van de occasion past bij het sportieve karakter. De bestuurder zit laag en de sportstoelen van de Subaru BRZ bieden veel verstelmogelijkheden. Zijn achterbank is vooral geschikt voor kleine passagiers of extra bagage. Het interieur oogt eerder functioneel dan luxueus, maar de gebruikte materialen zijn degelijk.

Dit kost deze occasion

Er staan momenteel maar twee Subaru BRZ’s in ons land te koop. Als je bereid bent de hoofdprijs te betalen kun je een exemplaar met handgeschakelde transmissie voor 55.555 euro kopen. Is je budget lager? Dan ben je in Nederland aangewezen op deze blauwe occasion uit 2012. Hij heeft 139.250 kilometer op de teller en wordt voor 21.995 euro aangeboden in het Noord-Brabantse Udenhout. Je moet met deze auto wel genoegen nemen met een automaat en een bijna verlopen APK.

Let hierop bij een Subaru BRZ

Let bij een testrit van een (handgeschakelde) Subaru BRZ goed op de transmissie. Bij een koude motor kan de versnellingsbak hakerig schakelen of kraken bij het schakelen van de eerste naar de tweede versnelling. Dit kan wijzen op slijtage van de synchromeshringen, bijvoorbeeld als gevolg van hardhandig schakelen. Meer aandachtspunten van deze occasion lees je in de koopwijzer.