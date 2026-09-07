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Waarom het BMW-logo helemaal geen vliegtuigpropeller is (en hoe die fabel ontstond)

Vrijwel iedereen kent het blauw met witte BMW-logo. Vraag een liefhebber waar die vier vlakken in het embleem voor staan, en de kans bestaat dat het antwoord iets met een vliegtuigpropeller te maken heeft. Fout! Al heeft BMW die fabel (deels) aan zichzelf te danken.

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Het Duitse merk kent een oorsprong in de luchtvaart en de vier vlakken lijken weliswaar verdacht veel op een vliegtuigpropeller die in beweging is, maar het logo is niet miet die gedachte ontworpen.

Rapp naar BMW

De geschiedenis begint bij Rapp Motorenwerke, een fabrikant van vliegtuigmotoren uit München. In juli 1917 verandert de naam van het bedrijf in Bayerische Motoren Werke, oftewel BMW. De medewerkers, technici en productiemiddelen blijven daarbij in eerste instantie hetzelfde. Een logo is er op dat moment nog niet.

Dat is ook niet zo vreemd. BMW houdt zich in die periode voornamelijk bezig met de productie van vliegtuigmotoren en richt zich niet op consumenten op de dan nog prille automarkt. Een herkenbaar merksymbool voor reclamedoeleinden is daardoor nog geen noodzaak.

Geen propeller

Pas in oktober 1917 wordt het eerste BMW-logo officieel geregistreerd. Het ontwerp is duidelijk terug te voeren op het oude embleem van Rapp. De ronde vorm, de zwarte buitenring en de plaatsing van de letters blijven behouden, terwijl het paard uit het midden verdwijnt. Daarvoor in de plaats komen vier blauw-witte vlakken.

Die kleuren zijn een verwijzing naar de Beierse thuisbasis van BMW. Blauw en wit zijn de kleuren van Beieren, maar in het logo staan ze niet in dezelfde volgorde als in de officiële Beierse kleurencombinatie. Dat had te maken met de wetgeving.

Het gebruik van officiële wapenschilden en overheidssymbolen voor commerciële doeleinden was niet toegestaan, waardoor BMW creatief moest zijn en de kleuren in het embleem in omgekeerde volgorde plaatste.

BMW heeft groot aandeel

Maar hoe komen mensen dan op een propeller? In 1929 wordt het BMW-logo gebruikt in een advertentie voor een vliegtuigmotor die BMW bouwde. In de afbeelding staat het logo geprojecteerd op de draaiende propeller van een vliegtuig. Het beeld sluit perfect aan bij de luchtvaartgeschiedenis van BMW en maakt de associatie tussen het logo en een propeller aannemelijk.

In 1942 verschijnt in de bedrijfspublicatie Flugmotoren-Nachrichten opnieuw een afbeelding waarin het BMW-logo over een draaiende rotor is geplaatst. BMW helpt daarmee dus zelf mee aan het beeld dat het logo een propeller voorstelt.

De ontwikkeling van het logo

Hoewel het logo in 1917 werd vastgelegd, debuteerde het pas op de weg op de R 32-motorfiets uit 1923 en de 3/15 PS DA 2-auto uit 1929. In de jaren daarna verandert het uiterlijk van het logo verschillende keren. De oorspronkelijke gouden letters en randen maken in de jaren vijftig plaats voor wit en ook de tint blauw verandert.

In 1997 krijgt het logo een driedimensionaal metallic effect, waarna in 2020 een platte, transparante variant voor digitale communicatie volgt. In 2025 verschijnt bovendien een nieuwe variant zonder de binnenste chromen ring op de nieuwe Neue Klasse iX3.

Wie dus naar het BMW-logo kijkt en er een propeller in ziet, is niet de enige. Alleen is het goed om te weten dat die propeller nooit het uitgangspunt van het ontwerp is geweest. BMW heeft door zijn eigen beeldvorming dat idee uiteindelijk zelf behoorlijk geloofwaardig gemaakt. Een ander uiterlijk kenmerk zijn de welbekende nieren.



