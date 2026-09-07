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Kun je met een lekke band doorrijden naar de garage?

Je hebt een lekke band en de garage is maar een paar kilometer verderop. Dan kun je toch gewoon voorzichtig doorrijden? Niet altijd.

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Zodra de spanning uit een band verdwijnt, verandert het rijgedrag van de auto. De auto kan naar een kant trekken en het sturen kan zwaarder en minder voorspelbaar worden. Zeker bij hoge snelheid kan dat gevaarlijke situaties opleveren. Een beschadigde band kan bovendien plotseling bezwijken.

Gevaren van een lekke band

Met platte of geplofte band verder rijden is heel onverstandig en zelfs gevaarlijk. Bovendien kun je behalve de band ook de velg en andere delen van de auto beschadigen. Tegelijkertijd is het onverstandig om midden op de weg te blijven staan. Rol dus zachtjes naar een veilige plek aan de kant van de weg en regel vanaf daar hulp.

Lage bandenspanning

Maar lang niet altijd is een band volledig plat. Is je autoband alleen wat zacht? Dan kun je hem eerst oppompen. Blijft de band daarna op spanning en is er geen zichtbare schade, dan kun je voorzichtig en rechtstreeks naar de garage rijden.

Met een te lage bandenspanning blijven doorrijden is geen goed idee: de band kan extra warm worden en de auto wordt minder goed bestuurbaar. Het liefst dus rechtstreeks naar de garage, niet nog even boodschappen doen.

Runflat-banden

Een uitzondering zijn runflat-banden. Die hebben extra verstevigde zijwanden, waardoor ze na spanningsverlies tijdelijk de belasting van de auto kunnen dragen. Daardoor kun je nog naar een bandenspecialist rijden.

De limieten verschillen per band, maar doorgaans geldt een maximum van 80 km/h en een maximale afstand van ongeveer tachtig kilometer. Het is dus vooral een manier om een veilige plek of garage te bereiken, geen vrijbrief om honderden kilometers door te rijden.

Thuiskomertje

Veel moderne auto’s hebben geen reservewiel meer, maar een reparatieset met vloeibare sealer, zo werkt de bandenreperatiespray. Daarmee kan een klein lek tijdelijk worden afgedicht en kan de band opnieuw worden opgepompt. Vervolgens kun je naar de garage rijden. Bij grotere of andere soorten bandschade werkt zo’n oplossing niet.

We hoeven je hoogstwaarschijnlijk niet te vertellen waarvoor een thuiskomertje bedoeld is. Het smalle noodreservewiel is niet bedoeld om er lange afstanden mee af te leggen en er geldt een maximumsnelheid van 80 km/h. Naar huis of de garage dus, meer niet.

Lekke band?

Heb je tijdens het rijden plots een lekke band? Ga dan niet vol op de rem staan, maar houd de auto zo stabiel mogelijk, verminder rustig snelheid en stuur naar een veilige plek, zoals de vluchtstrook op de snelweg.

Kortom, mag je met een lekke band nog kort naar de garage? Soms wel, maar alleen als de band daarvoor geschikt is of tijdelijk is gerepareerd. Met een volledig platte of beschadigde band is doorrijden niet verstandig.