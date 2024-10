Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze fraaie occasion van 25.000 euro rijd je eens in wat anders

De grootste kostenpost van autobezit is de waardevermindering. Afschrijving dus. De ANWB publiceerde pas dat de Skoda Superb Combi na vijf jaar het minst is afgeschreven. Als koper van een occasion redeneer je net andersom: wat voor auto koop ik voor hetzelfde geld?

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Grote, ruime occasion voor 25.000 euro

Deze week richten we ons op grote, ruime stationwagons. Fraaie auto’s zijn dat, zoals deze Renault Talisman Estate, maar ook de Mazda 6 Sportbreak van donderdag en de Skoda Superb Combi van dinsdag.

Renault Talisman (2016 – 2021)

Het is onbegrijpelijk dat de Talisman nooit het succes heeft gekend dat hij verdiende. Dit is de laatste grote Renault, los van MPV’s. In het interieur kunnen vier volwassenen goed zitten, hij is op de weg ook best comfortabel, al worden kleine oneffenheden net te hard doorgegeven. De bagageruimte meet minimaal ook al liefst 608 liter.

Wie een Talisman koopt, doet er goed aan een uurtje uit te trekken om in het centrale display alle functies te onderzoeken. De gekste dingen zijn instelbaar. Met een 1.8 met automaat is 1 op 12 een keurig brandstofverbruik. Ze staan niet op elke straathoek, maar in Oosterhout vinden we een heel late versie (2021, 72.000 km) voor € 24.945 bij een autobedrijf.

Let hier op bij deze occasion

Bij de Talisman kennen we alleen een probleem dat bij vrieskou optreedt bij de dieselmotor. Dat is al een tamelijke zeldzaamheid, maar dat is alles!

De Talisman met benzinemotor is in de praktijk echt heel betrouwbaar, hij kan zich wat dat betreft meten met de beste modellen uit het verre oosten!

Welke occasion kiezen wij?

We hebben deze week de Skoda Superb Combi, de Mazda 6 Sportbreak en de Renault Talisman Estate behandeld. Maar welke van de drie zouden wij nou kiezen?

De keuze tussen de Mazda en de Renault is lastig. Hm, juist om eens iets anders te rijden kiezen we de fraaie Talisman.