Jonge Chinese EV-occasion schreef meer dan 1 euro per kilometer af

Vooralsnog is de restwaarde van dure elektrische auto’s veelal niet goed. Maar sommige modellen laten wel een héél extreem beeld zien. Deze Hongqi E-HS9 uit 2023 schreef namelijk meer dan 1 euro per kilometer af en is nu te koop als occasion.

Hongqi is een luxemerk van het Chinese FAW. De E-HS9 is een grote SUV die in Nederland niet echt populair is. In totaal staan er 109 exemplaren in Nederland op kenteken, 24 procent hiervan staat te koop op Gaspedaal.nl

De Hongqi E-HS9

De Hongqi E-HS9 is nu in Nederland te koop vanaf 69.995 euro. Echter, de gevonden occasion heeft een catalogusprijs van 104.485 euro. Het gaat hier immers om een versie met het op een na grootste accupakket die goed is voor 99 kWh en luchtvering heeft. Deze uitvoering heeft ‘President’.

Die President heeft nu een nieuwprijs van net geen 80 mille, maar kostte in 2023 minimaal 103.590 euro. Zo’n 20.000 euro is dus al verdampt door een prijsverlaging.

De occasion schreef meer dan 1 euro per kilometer af

De Hongqi-occasion wordt nu aangeboden voor 61.990 euro met 41.441 kilometer op de teller. Dat betekent dat iedere kilometer 1,03 euro aan afschrijving heeft gekost. Pijnlijke cijfers als je deze auto nieuw hebt aangeschaft.

Niet de gevonden occasion. (Afbeelding: Arno Lingerak) Niet de gevonden occasion. (Afbeelding: Arno Lingerak)

Wat krijg je dan voor het geld als occasion? In ieder geval een luxe en comfortabele auto met een opvallend in- en exterieur. Daarbij heeft de auto 551 pk en 465 kilometer aan WLTP-range. Let wel, de Hongqi springt niet zuinig met de energie om. De WLTP-actieradius zal je in praktijk niet halen.

Overigens is de gevonden occasion ook direct de Hongqi met de laagste vraagprijs en hoogste kilometerstand in Nederland. Er staan in totaal 26 tweedehands Hongqi’s te koop. Overigens ziet de tweedehands auto er op de foto’s er nog goed uit. Daarbij is hij origineel in Nederland geleverd.