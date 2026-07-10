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Deze luxe elektrische occasion kost inmiddels duizenden euro’s minder dan zijn nieuwprijs

Nieuw kostte de Mercedes-Benz EQA ongeveer een halve ton, maar na vijf jaar zijn veel leasecontracten voorbij en komen occasions een stuk goedkoper op de markt. Voor de helft van de oorspronkelijke nieuwprijs kun je nu al mooie exemplaren vinden.

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Hij staat op het platform van de GLA, maar de Mercedes-Benz EQA is veel meer dan een geëlektrificeerde GLA. Hij biedt een zeer comfortabele rijbeleving, een hoogwaardig interieur en moderne techniek, waardoor hij vooral aantrekkelijk is als occasion. In een dubbeltest van Autovisie nam de EQA het op tegen de Volvo XC40.

Stilte en rust: de Mercedes-Benz EQA is een comfortabele auto

De Mercedes-Benz EQA is zeker niet de sportiefste elektrische SUV, maar hij blinkt uit in comfort. Hij rijdt stil, voelt degelijk aan en is eenvoudig in het dagelijks gebruik. Afhankelijk van de uitvoering beschikt de auto over 190 tot 292 pk. Vooral de EQA 250 is populair, omdat deze occasion een goede balans biedt tussen prestaties, actieradius en aanschafprijs.

Aan het uiterlijk zie je direct dat dit een moderne Mercedes is. De gesloten grille, doorlopende lichtbalken en strakke lijnen geven de Mercedes-Benz EQA een herkenbare uitstraling. Binnenin oogt alles modern en overzichtelijk, terwijl de gebruikte materialen voor een hoogwaardige indruk zorgen. Het interieur beschikt over het bekende MBUX-infotainmentsysteem met twee grote schermen. Zijn zitpositie is prettig hoog en de opgegeven actieradius is (afhankelijk van de uitvoering) met 395 tot 560 kilometer ruim voldoende voor dagelijks gebruik en langere ritten.

Het meest urgente controlepunt voor occasions is de grote accu-terugroepactie voor de bouwjaren 2022 tot 2024, die zijn uitgerust met een hoogspanningsbatterij van leverancier Farasis Energy. Vanwege brandgevaar vervangt Mercedes deze accupakketten volledig onder garantie. Via de RDW kun je controleren of een Mercedes-Benz EQA onder de terugroepactie valt.

Dit kost een occasion

Wij vonden ditmaal een Mercedes-Benz EQA 250 uit 2021 voor 24.950 euro. Deze witte occasion heeft 122.496 kilometer op de teller staan en wordt aangeboden in het Flevolandse Lelystad. De accu heeft volgens de verkoper nog 93,2 procent capaciteit over en de prijs is inclusief btw. Zakelijk kun je de auto dus kopen voor 20.620 euro.