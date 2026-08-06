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Voor minder dan 10.000 euro koop je deze lichtvoetige Italiaanse occasion, die een bonafide klassieker is

Sommige automodellen uit de jaren tachtig en negentig hebben zoveel karakter dat je hun tekortkomingen al snel voor lief neemt. De Alfa Romeo 33 is zo’n auto: deze Italiaanse occasion combineert een laag gewicht met een karaktervolle boxermotor

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In bovenstaande video rijdt Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst met de sportiefste versie van de Alfa Romeo 33, die goed onderhouden is. Een Britse Youtuber vond in België een verzameling Alfa’s, maar deze occasions verkeerden in een veel slechtere staat.

Alfa Romeo 33: lichtvoetige boxer

De Alfa Romeo 33 is licht, levendig en temperamentvol; een kleine Italiaan die al vrolijk klinkt voordat hij goed en wel op gang is gekomen. Op een bochtige dijkweg laat de 33 zijn praktische karakter al snel achter zich. Hij volgde de Alfasud op en gebruikte veel techniek van zijn voorganger. Een sterk doorontwikkeld platform en de bijzondere boxermotor bleven grotendeels behouden, terwijl de carrosserie een volledig nieuw ontwerp kreeg. Een hoge achterkant en oplopende zijlijn geven de occasion een opvallend silhouet dat tussen de hoekige auto’s uit zijn tijd direct opvalt.

Onder de motorkap ligt afhankelijk van de uitvoering een 1,3-, 1,5- of 1,7-liter viercilinder. De cilinders liggen horizontaal tegenover elkaar, waardoor de motor laag in de occasion zit. Dat helpt het zwaartepunt van de Alfa Romeo 33 laag te houden en draagt bij aan het scherpe rijgedrag. Versies met het 1,7-liter motorblok klinken rauw en herkenbaar. Een 1.7 16V is met 137 pk de krachtigste uitvoering.

Op hogere toerentallen komt de boxermotor pas echt tot leven. Het geluid verandert dan van een rustig gebrom in een enthousiast geblaf, terwijl de Alfa Romeo 33 steeds gretiger op het gaspedaal reageert. Ook de minder sterke uitvoeringen voelen door het lage gewicht levendig aan. Occasions hebben praktisch altijd voorwielaandrijving, tenzij je een Permanent 4-variant vind, want deze heeft vierwielaandrijving. Het onderstel geeft vertrouwen en de besturing is direct en voelt lichtvoetig, al zijn carrosseriebewegingen en windgeluiden duidelijk aanwezig. Moderne verfijning ontbreekt, maar juist daardoor voelen ritten opvallend betrokken.

Dit betaal je voor een gebruikte Alfa Romeo 33

Momenteel kun je vijf exemplaren vinden, met prijzen tussen 3.950 en 19.950 euro. Ons oog viel op deze zwarte auto uit 1994, die voor 9.933 euro verkocht wordt in het Gelderse Zutphen. Hij heeft 128.402 kilometer op de teller en is de enige occasion uit het aanbod met een 1,7-liter motor.

Aandachtspunten van de occasion

De boxermotor van de Alfa Romeo 33 vraagt aandacht. Olielekkages komen regelmatig voor en onderhoud aan de bougies kost meer moeite doordat de cilinders aan weerszijden van het motorblok liggen. Een onregelmatig draaiende motor, blauwe rook of duidelijke tikken verdienen nader onderzoek. Let bij occasions ook op de elektrische systemen. Problemen met de snelheidsmeter, elektrische ramen en centrale deurvergrendeling zijn bekend. Rammelende of loszittende interieurdelen komen bij oudere exemplaren regelmatig voor.

Controleer verder of de versnellingsbak soepel schakelt en luister naar bonken of kloppen uit de wielophanging. Versleten rubbers en onderstelonderdelen kunnen het rijgedrag minder precies en onrustiger maken. Een goed onderhouden auto met duidelijke onderhoudshistorie is daarom interessanter dan een goedkoop exemplaar zonder documentatie. Het grootste aandachtspunt bij de Alfa Romeo 33 is roest. Door de leeftijd van de auto kan corrosie een kostbare herstelpost worden. Controleer daarom bij de occasion de dorpels, wielkasten en bodemplaat.