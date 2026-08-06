Deel dit: Share App Mail Tweet

Citroën C1-rijder leert een pijnlijke les over de dode hoek van een vrachtauto

De bestuurder van deze Citroën C1 zal zich rotgeschrokken zijn toen een enorme vrachtwagen hem plots beukte. Met iets meer aandacht voor de omgeving – zowel van de C1-rijder als van de vrachtwagenchauffeur – had dit ongeval waarschijnlijk voorkomen kunnen worden.

Autovisie altijd in beeld? Maak ons je Google-favoriet en vind onze tests, primeurs en autonieuws sneller terug. Instellen →

Beelden van het ongeval dat plaatsvond op de oprit van de A12 bij Bleiswijk werden afgelopen week gedeeld op het Instagram-account dutchdashcam_official. Beide partijen zijn er nog redelijk goed vanaf gekomen.

Vrachtwagen ziet Citroën C1 niet in zijn dode hoek

Uiteraard is het makkelijk om achteraf met een beschuldigend vingertje te wijzen. Dat is niet onze bedoeling. De beelden laten wel zien hoe verraderlijk een dode hoek kan zijn en vormen zodoende een belangrijke les voor iedereen in het verkeer.

Zeker in een stadscrossertje als de Citroën C1 ben je kwetsbaar. Niet alleen omdat je vanuit een grote vrachtwagen minder makkelijk te zien bent, maar ook omdat een autootje van dat formaat weinig bescherming biedt. Je kreukelzone is centimeterwerk.

Lange tijd in de dode hoek van een vrachtwagen blijven rondhangen, is dan ook niet slim. Tegelijkertijd vragen veel mensen die reageren op de viral video zich af wat die vrachtwagen in vredesnaam op de linkerbaan te zoeken had. Bovendien mag je van een beroepschauffeur verwachten dat die, voordat hij van rijstrook wisselt, zorgvuldig controleert of de weg vrij is.

Volkswagen Polo ramt BMW M5

Het gaat (uiteraard) vaker mis in het Nederlandse verkeer. Kortgeleden zagen we dashcambeelden van dit ongeval, waarbij een nietsvermoedende BMW M5-rijder van de A10 werd geramd door een Volkswagen Polo.