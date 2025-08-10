Deel dit: Share App Mail Tweet

Check deze verwaarloosde collectie van Alfa Romeo’s in België

De Britse vlogger bekend als The Bearded Explorer stuitte op een verlaten Alfa Romeo-dealer. Daar staat een op zijn minst bijzondere autocollectie uit de jaren negentig en beginjaren 2000 te verpieteren.

Zoals het een vlogger betaamt, filmt hij zijn bezoek aan de Belgische dealer. Al vroeg in de video is een Alfa Romeo 156 te zien, waarna er meerdere 159’s, een 145 en een Giulia uit de jaren zeventig de revue passeren. Helaas moeten we je melden dat van die laatste niet veel meer dan doorgeroest plaatwerk overgebleven is.

Verlaten Busso-Alfa Romeo

De tour vervolgt met een Alfa Romeo 166, die onder de motorkap de befaamde 24-kleps 3,0-liter Busso V6-motor meedraagt. Het exemplaar ziet er goed bewaard uit, waarbij vooral de goede staat van de groene lak zwarte lichtmetalen velgen opvalt. Vlak daarachter staan twee 33-modellen, waarvan er eentje standaard is en de andere een Quadrifoglio Verde-uitvoering betreft.

Verderop staat de iconische Alfa Romeo 156 GTA, die ook over een Busso-V6 beschikt. Als allerlaatste brengt de Britse vlogger een bezoek aan de werkplaats, waar hem een GTV6 staat te wachten.

De auto lijkt in goede staat en wordt een stukje verder vergezeld door een specialere 33. Deze is speciaal vanwege het feit dat hij zes extra lampen op de neus heeft en beplakt is met stickers die het woord ‘safetycar’ dragen.

Waarom is deze dealer verlaten?

In de beschrijving van de video vertelt de YouTuber dat hij na zijn verkenning werd aangesproken door een oudere vrouw. Volgens haar was de dealer van haar vroegere man, die het grootste gedeelte van zijn leven met Alfa Romeo’s gewerkt heeft. Helaas vertelde ze ook dat het bedrijf gesloten werd toen haar man op nog geen kilometer van het gebouw verongelukte.