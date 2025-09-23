Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze icoon is jouw ideale betaalbare roadster-occasion

Aan het einde van de zomer denken weinig mensen eraan om een kleine roadster-occasion te kopen. Maar juist op dat moment zijn de deals beter, omdat het cabrioseizoen voorbij is. We gaan op zoek naar een lichtvoetige, betaalbare en bij voorkeur betrouwbare roadster. Het budget is 10.000 euro, maar je wil ook wat geld overhouden voor stalling en eventuele reparaties of upgrades

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion van 10.000 euro

Met een budget van maximaal 10.000 euro kun je leuke tweezitters vinden. Een goed voorbeeld is de Mazda MX-5: speels, betrouwbaar en veelzijdig. Toch liever iets anders? In de komende dagen komen we met nog twee alternatieven voor je.

Mazda MX-5 (1998 – 2005)

De tweede generatie (NB) is verfijnder en veiliger, maar blijft trouw aan de pure rijdersbeleving die de Mazda MX-5 groot maakte. Ondanks dat de klapkoplampen verdwijnen blijft de essentie onaangetast: een lichte roadster met achterwielaandrijving, strak schakelen en direct stuurgevoel. De NB voelt daardoor nog steeds als een klassieke rijdersauto. Helaas is de ontwerper van deze occasion, Tom Matano, net overleden.

Het motorenaanbod van de Mazda MX-5 begint bij de 1.6 met 110 pk en loopt tot de 1.8 met 140 tot 146 pk. Beide viercilinders staan bekend om hun betrouwbaarheid, mits goed onderhouden. Vanaf 2001 verschijnt de facelift met verstevigingen, nieuw ontworpen bumpers, heldere koplampen en een strakker interieur. Afhankelijk van de uitvoering weegt de auto tussen 990 en 1.075 kilo.

Voor rond de 5.000 euro vind je al aantrekkelijke exemplaren, maar goed onderhouden modellen met lagere tellerstanden kosten meestal meer. Een donkergroene Mazda MX-5 1.8 uit 2000 met 133.348 kilometer staat bijvoorbeeld te koop in Eemnes voor 7.999 euro.

Let hierop bij deze occasion

Roest vormt de grootste bedreiging voor de Mazda MX-5 NB. De dorpels, wielranden en langsdragers zijn beruchte plekken die een verder gezonde auto tot sloopkandidaat kunnen maken. Ook verdient het cabriodak aandacht: het pvc slijt en scheurt, maar er zijn betaalbare vervangingen verkrijgbaar, van eenvoudige kunststof tot luxe stoffen kappen met verwarmde glazen ruit. Eerder schreven we een koopwijzer over deze occasion.

Mechanisch zijn olielekkages bij de Mazda MX-5 een bekend verschijnsel, vaak bij de klepdekselpakking of keerringen. Wie slim onderhoud plant, laat deze pakkingen vernieuwen bij een distributiewissel. Daarnaast zijn lekkende waterpompen, versleten dynamo’s en vastzittende remzuigers geen zeldzaamheid.