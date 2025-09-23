Opel Mokka GSe goedkoopste sportieve crossover van Stellantis
Opel maakt de prijs bekend van hun Mokka GSE. Met een prijskaartje van 43.999 euro is hij relatief goedkoop, maar er is een technisch gelijke auto die goedkoper is.
De Abarth 600e, Alfa Romeo Junior Veloce, Opel Mokka GSE, Lancia Ypsilon en Peugeot e-208 GTi maken allemaal gebruik van dezelfde Stellantis-basis: 280 pk, een 54 kWh-accupakket en een sperdifferentieel. Toch zijn er forse prijsverschillen.
Opel Mokka GSe
De Opel Mokka GSe is een van de goedkoopst van het stel. De fabrikant vraagt 43.999 euro voor de sportieve elektrische auto. Hiermee is hij de betaalbaarste sportieve Stellantis-crossover. Zo kost de Abarth 600 Scorpionissma net geen 50.000 euro en ben je voor de Alfa Romeo Junior Veloce bijna 46 mille kwijt.
Dat prijsverschil is natuurlijk deels te verklaren door uitrusting en andere styling. Daarbij betekent hetzelfde platform niet direct dat de auto’s ook hetzelfde rijden. Zo heeft zelfs de Scopionissma-uitvoering van de Abarth andere rijeigenschappen dan de Turismo.
Goedkopere EV met zelfde techniek
Naast de crossovers, maken ook compacte hatchbacks gebruik van de aandrijflijn. De Peugeot e-208 GTi krijgt ook 280 pk en Lancia verkoopt nu al de Ypsilon HF voor nog geen 41.000 euro. Daarmee is hij momenteel de goedkoopste sportieveling op het platform. In onderstaande video laat Autovisie-redacteur Dries van den Elzen hoe leuk die EV is op het circuit.
Autovisie legde eerder de Opel Mokka GSe al vast. Op de IAA in München vonden we de hete crossover en nog meer nieuws.
Lees ook:
Ook interessant
-
Stellantis komt met belangrijke aanvulling voor 1.2 PureTech
-
Stellantis roept meer dan 750.000 auto’s terug om brandgevaar
-
Stellantis schrapt ‘zelfrijdende auto’s’. En dat snappen we helemaal
-
Duurtest Peugeot e-3008: het eindcijfer na 11.000 testkilometers
-
Leapmotor B01: wordt dit de Tesla Model 3-killer van Stellantis?
-
Elektrische Citroën-, Opel- en Peugeot-rijders hebben massaal laadproblemen
-
Skip de caravan! Met Zweedse uitvinding kampeer je op trekhaak
-
Winterbandentest 2025: zorgwekkend veel banden scoren onvoldoende
-
Achterkant van controversiële Kia EV4 houdt de gemoederen bezig
-
Pas op Dodge Hellcat! De Dacia Bigster komt eraan
-
Yangwang U9 toch sneller dan gedacht en verbreekt Bugatti-record
-
Deze BMW kun je ook met waterstof-techniek bestellen