Opel Mokka GSe goedkoopste sportieve crossover van Stellantis

Opel maakt de prijs bekend van hun Mokka GSE. Met een prijskaartje van 43.999 euro is hij relatief goedkoop, maar er is een technisch gelijke auto die goedkoper is.

De Abarth 600e, Alfa Romeo Junior Veloce, Opel Mokka GSE, Lancia Ypsilon en Peugeot e-208 GTi maken allemaal gebruik van dezelfde Stellantis-basis: 280 pk, een 54 kWh-accupakket en een sperdifferentieel. Toch zijn er forse prijsverschillen.

Opel Mokka GSe

De Opel Mokka GSe is een van de goedkoopst van het stel. De fabrikant vraagt 43.999 euro voor de sportieve elektrische auto. Hiermee is hij de betaalbaarste sportieve Stellantis-crossover. Zo kost de Abarth 600 Scorpionissma net geen 50.000 euro en ben je voor de Alfa Romeo Junior Veloce bijna 46 mille kwijt.

Dat prijsverschil is natuurlijk deels te verklaren door uitrusting en andere styling. Daarbij betekent hetzelfde platform niet direct dat de auto’s ook hetzelfde rijden. Zo heeft zelfs de Scopionissma-uitvoering van de Abarth andere rijeigenschappen dan de Turismo.

Goedkopere EV met zelfde techniek

Naast de crossovers, maken ook compacte hatchbacks gebruik van de aandrijflijn. De Peugeot e-208 GTi krijgt ook 280 pk en Lancia verkoopt nu al de Ypsilon HF voor nog geen 41.000 euro. Daarmee is hij momenteel de goedkoopste sportieveling op het platform. In onderstaande video laat Autovisie-redacteur Dries van den Elzen hoe leuk die EV is op het circuit.

Autovisie legde eerder de Opel Mokka GSe al vast. Op de IAA in München vonden we de hete crossover en nog meer nieuws.