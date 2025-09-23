Deel dit: Share App Mail Tweet

Wat te kiezen, een gloednieuwe auto of een goed onderhouden occasion?

In dit artikel bekijken we de voor- en nadelen voor het kopen van een nieuwe auto als een occasion. Uiteraard hebben we het dan over tweedehands auto’s die goed onderhouden zijn.

Zo kun jij straks de beste keuze maken tussen een nieuwe Toyota Urban Cruiser en een Toyota Yaris occasion. Of tussen de nieuwe Kia Picanto en een tweedehands Kia Rio.

Nieuw versus occasion

Het is een bekend dilemma, want aan beide opties zitten voor- en nadelen verbonden. Dus laten we eens kijken welke factoren een belangrijke rol spelen bij het maken van de juiste keuze.

1. De prijs

De prijs is de belangrijkste factor om voor een occasion te kiezen. Een goed onderhouden tweedehands Toyota, kost bijvoorbeeld veel minder dan een exemplaar dat net uit de fabriek is gekomen. Door voor een occasion te kiezen kun je veelal een luxere uitvoering of model kiezen, dan wanneer je voor een nieuwe auto gaat.

Hierbij is het wel belangrijk om voor een betrouwbare verkoper te kiezen, zodat je zeker weet dat er geen verborgen gebreken zijn. Waarmee we meteen bij de volgende factor zijn beland.

2. Het onderhoud

Het kopen van een occasion is goedkoper, maar de kans dat de auto een onderhoudsbeurt nodig heeft, is groter. Een occasion heeft tenslotte al wat kilometers op de teller staan. Dit betekent vaak dat er onderdelen moeten worden vervangen of de auto wat beter moet worden nagekeken.

Dit hoeft geen probleem te zijn, maar het is iets waar je bij een nieuwe auto (nog) niet over hoeft na te denken. Wat ook het geval is voor het volgende punt.

3. De keuring

Het grootste voordeel van een nieuwe auto is het feit dat deze de eerste paar jaar niet hoeft te worden gekeurd. Elektrische en hybride wagens hoeven pas na de eerste vier jaar apk-gekeurd te worden. Voor een dieselauto is dit drie jaar, ook als dit in combinatie is met elektrisch rijden.

4. De beschikbaarheid

Een voordeel van een occasion bij een goede dealer, is dat je snel kunt genieten van je nieuwe occasion. Bij een nieuwe auto heb je vaak te maken met levertijden, met name als je jouw auto laat personaliseren (wat weer een voordeel is). Als je snel een auto nodig hebt, kies dan voor een tweedehands auto of voorraadmodel.

5. De garantie

Een ander punt om op te letten, met name bij een occasion, is de garantie die je krijgt. Bij een nieuwe auto beschik je over fabrieksgarantie (de duur varieert per automerk), terwijl dit bij een occasion afhangt van de dealer. Maar ook bij het kopen van een tweedehands auto heb je rechten, met name als je kiest voor een betrouwbare partij.

Voor- en nadelen op een rij

Een occasion is goedkoper in aanschaf, maar vergt eerder onderhoud

Voor hetzelfde bedrag rijd je in een luxere auto als je kiest voor een occasion, maar uiteraard wel met een hogere kilometerstand

Een nieuwe auto hoeft de eerste 3 of 4 jaar niet gekeurd te worden

Beide keuzes bieden garantie als je kiest voor een erkende dealer, maar bij een nieuwe auto is dit langer

Een occasion is sneller beschikbaar, terwijl je op een nieuwe wagen meestal moet wachten. Deze kun je daarentegen wel personaliseren