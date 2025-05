Deel dit: Share App Mail Tweet

Zuinige en betrouwbare Hyundai-hybride is nu betaalbare occasion

Een goed geprijsde, energie-efficiënte en vooral betrouwbare familieauto. Zo kun je het beste de Hyundai Ioniq als occasion beschrijven. Wij kijken vandaag wat voor een auto we hier voor ons hebben.

De Hyundai Ioniq komt in 2016 op de markt, met drie verschillende geëlektrificeerde aandrijflijnen. Het ontwerp van de occasion wordt gedicteerd door een zo laag mogelijke luchtweerstand. De auto verkoopt goed in ons land tot 2021, waarna de Ioniq 5 (zie hier het duurtestverslag van Autovisie) wordt geïntroduceerd.

Hyundai Ioniq als hybride, PHEV of elektrische auto

De Hyundai Ioniq heeft als hybride altijd een atmosferische 1,6-liter viercilinder benzinemotor. Elektrische ondersteuning is er in de vorm van een 43,5 pk elektromotor en een 1,56 kWh lithium-ion accupakket (elektrisch bereik van 3 kilometer). De plug-in hybride heeft een 8,9 kWh-accupakket (50 elektrische kilometers). Het maximale systeemvermogen is 141 pk en het maximumkoppel 265 Nm.

De volledig elektrische variant heeft een 120 pk en 295 Nm sterke elektromotor en een 28 kWh-accupakket. Hiermee bereikt de occasion een actieradius van 280 kilometer (NEDC). De laadsnelheid ligt tussen 6,6 kW aan de gewone laadpaal en 70 kW aan de snellader. Na de facelift kreeg de Electric een 38,3 kWh-accupakket, een laadsnelheid tot 100 kW en een WLTP-actieradius tot 294 kilometer.

De Hyundai Ioniq heeft altijd voorwielaandrijving. De verbrandingsmotor van de hybride en plug-in hybride-occasions is verbonden met een automatische zesversnellingsbak met dubbele koppeling.

Hier let je op bij een Hyundai Ioniq-occasion

Sommige eigenaren hebben gemeld dat er tikkende of schurende bijgeluiden vanuit de aandrijflijn te horen zijn. Vervanging van de elektromotor en/of de reductieversnelling is meestal de enige oplossing. Controleer bij een Electric-occasion of de terugroepactie voor het accupakket, indien van toepassing, is uitgevoerd. Lees hier de koopwijzer die we eerder schreven over de Hyundai Ioniq voor meer aankooptips.

Verder maakt deze occasion gebruik van effectieve remenergieregeneratie, waardoor het remsysteem te weinig wordt benut. Hierdoor kan roest op de schijven vormen, waarna de remmen van de Hyundai Ioniq gaan vastzitten. Controleer daarom tijdens een proefrit of de remmen soepel en zonder bijgeluiden aangrijpen.

Deze specifieke occasion

Wij vonden via Gaspedaal.nl een zilvergrijze Hyundai Ioniq uit 2016, die te koop staat in Assen. De occasion heeft 164.416 kilometer op de teller en is een plug-in hybride-variant. De vraagprijs is 12.945 euro, terwijl de catalogusprijs 28.670 euro bedroeg.

