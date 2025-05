Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Audi R8 ken je nog niet! | Sjoerds Weetjes 451

Wie denkt dat de Audi R8 er slechts in twee smaken was, moet zeker deze aflevering van Sjoerds Weetjes kijken. In deze aflevering duiken we in de geschiedenis van Audi’s eerste sportwagen en zie je een geweldige diversiteit aan R8-versies, inclusief one-offs.

Voor het verhaal van de Audi R8 gaat Sjoerd niet terug naar 2006, het jaar van de introductie van de sportcoupé. Evenmin naar 2003, toen het eerste concept model zijn opwachting maakte. Nee, Sjoerd gaat naar de oorsprong van Audi’s eerste poging om een sportwagen uit te brengen. Hij praat je bij over Audi’s plan.

Conceptversie Audi R8 in beeld

Toch komt de conceptversie van de R8 uitvoerig in beeld, want hij presenteert zijn video aan de hand van verschillende R8-types en daartussen staat de conceptversie. Hij vertelt je hoe de sportcoupé tot stand is gekomen en komt even terug op aflevering 182, waarin Sjoerd een geheim verhaal van de Audi R8 onthulde.

Vervolgens laat hij je de verschillende aandrijflijnen van de R8 zien en toont je enkele raceversies. Voor de camera komt ook de aller-, allerlaatste R8 ooit gebouwd. Ook wordt verteld hoe hard hij in de eerste R8 heeft gereden en in welke unieke R8 hij ooit onder politiebegeleiding mocht rijden.