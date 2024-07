Deel dit: Share App Mail Tweet

Geen enkele Porsche-occasion heeft meer gereden dan deze 911

Een Porsche 911 is niet je typische kilometervreter. Toch heeft deze occasion een behoorlijke tellerstand. Sterker nog, van alle Porsches die nu te koop staan op verkoopsite Gaspedaal.nl, heeft deze 911 het meeste gelopen.

En dat is opvallend. Je zou immers verwachten dat die eer zou gaan naar een Cayenne of een Panamera met dieselmotor. Maar nee, het is een Porsche 911 die de meeste kilometers achter zijn naam heeft gezet.

Porsche 911 met bijna half miljoen kilometer

Op de teller is namelijk een stand van iets meer dan 293.000 mijl af te lezen. Omgerekend komt dat neer op ruim 471.000 kilometer. Dat is niet mis! Wel heeft de geïmporteerde occasion lang de tijd gehad om deze afstand af te leggen. Het betreft immers een Porsche 911 van de G-serie. Een cabriolet uit 1985 om precies te zijn. Volgens de aanbieder een zeer zeldzaam exemplaar vanwege zijn origineel geleverde Werks Turbo Look (optienummer M491). Dat maakt deze 911 extra breed.

(Afbeelding: Autowereld / Classics-World) (Afbeelding: Autowereld / Classics-World) (Afbeelding: Autowereld / Classics-World) (Afbeelding: Autowereld / Classics-World) (Afbeelding: Autowereld / Classics-World)

(Afbeelding: Autowereld / Classics-World) (Afbeelding: Autowereld / Classics-World) (Afbeelding: Autowereld / Classics-World) (Afbeelding: Autowereld / Classics-World) (Afbeelding: Autowereld / Classics-World)

Achterin de Porsche 911-occasion ligt een 3,2-liter boxerzescilinder die is gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak. De motor levert iets meer dan 200 pk (althans, toen hij nieuw was). De verkoper stelt dat het motorblok in 2017 voor maar liefst 12.000 dollar onder handen genomen is. Daarnaast is de complete onderhoudshistorie in te zien.

Prijs van de occasion

Goed, wat moet deze Porsche 911 met bijna vijf ton op de klok kosten? 79.000 euro. Oef! Dat is een flinke smak geld. Bij dezelfde aanbieder staat nog een 911 uit 1977 met dezelfde stoer ogende Werks Turbo Look te koop. Het betreft in dit geval een coupé, maar hij heeft met een tellerstand van 157.000 kilometer wel een stuk minder gelopen. Desondanks is hij zo’n 30.000 euro goedkoper dan de kilometervreter uit dit artikel. De reden daarvoor zal zijn dat deze 911 niet af fabriek met de zeldzame widebody geleverd is.