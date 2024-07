Deel dit: Share App Mail Tweet

Tesla maakt wéér minder winst! En dit is waarom

Het eerste kwartaal van 2024 was voor Tesla het slechtste in jaren. De afgelopen drie maanden waren iets beter, maar toch verdween er onder de streep 45 procent van de winst. Tesla verkoopt genoeg auto’s, dat is het probleem niet, maar het merk weet er nauwelijks nog geld op te verdienen.

Tesla leverde in het tweede kwartaal 443.956 auto’s af, waarvan 422.405 van het type Model 3 en Model Y. Dat laat zien hoe afhankelijk de fabrikant geworden is van slechts twee modellen, want de Cybertruck en Model S/X spelen slechts een marginale rol, met maar 21.551 registraties wereldwijd.

Marge van Tesla onderuit

Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, daalde het aantal leveringen met bijna 5 procent. De winst daalde met 45 procent naar 1,5 miljard dollar, terwijl de omzet juist met 2 procent steeg naar 25,5 miljard dollar. Opvallend is dat die stijging vooral komt door het succes van de batterij- en energieopslagdivisie.

Toch komt het gros van de inkomsten, bijna 20 miljard dollar, nog steeds uit de auto’s. De marge daarop is in de afgelopen twee jaar echter scherp gedaald, van gemiddeld 18.000 dollar per verkochte EV begin 2022 naar slechts 8000 euro nu.

Toenemende concurrentie

Dat komt door de toegenomen concurrentie, niet alleen uit Europa, maar vooral van Chinese merken, die het Tesla lastig maken met hun lagere prijzen. Tesla stunt al een paar jaar met zijn eigen prijzen en gooit korting op korting, wat de marges onder druk zet.

Focus op AI en robotaxi’s

Het lijkt erop dat het bedrijf van Elon Musk zich begint af te keren van de autobranche. De focus ligt nu kennelijk op kunstmatige intelligentie, robots en autonome taxi’s. Al moeten we daarbij aantekenen dat Musk al zo’n tien jaar roept dat die taxi’s eraan zitten te komen.

Tesla zou met een betaalbare EV voor ongeveer 25.000 dollar komen, maar dat model is afgeschoten ten faveure van de robotaxi. Daarmee mist het merk de aansluiting bij de Europese en Chinese concurrentie, die wel vol inzetten op lager geprijsde elektrische modellen.