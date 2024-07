Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: de Renault Rafale

Was er nog ruimte tussen de SUV-modellen van Renault? Blijkbaar wel, want de gloednieuwe Renault Rafale is aan dat aanbod toegevoegd. Met een duik in de prijslijst maken we kennis.

Coupé-SUV’s waren iets voor de ‘premium’ merken (pioniers zoals de Pontiac Aztek en SsangYong Actyon daargelaten), totdat Renault een aantal jaar geleden ineens met de Arkana kwam. Inmiddels is het aanbod uitgebreid met de wat grotere en duurdere Renault Rafale. Met een duik in de prijslijst ontdekken we wat hij in huis heeft.

Motoren Renault Rafale

Er is in ieder geval keuze uit een ‘gewone’ hybride en een plug-in hybride. Beide hebben een 1,2-liter driecilinder benzinemotor. Bij de gewone hybride heb je al de beschikking over 147 kW (200 pk) op de voorwielen, goed voor een 0-100-sprint van 9,4 seconden en een gemiddeld verbruik van 4,7 l/100 km. Dankzij een extra elektromotor op de achteras heeft de plug-in hybride vierwielaandrijving en een systeemvermogen van 220 kW (300 pk). Goed voor een 0-100-tijd van 6,4 seconden. Daarmee is de Rafale serieus best een sportieve auto. Het praktijkverbruik van een plug-in hybride is natuurlijk sterk afhankelijk van hoe je hem gebruikt, maar de officiële waarde is 0,5 l/100 km. Belangrijker: volgens de WLTP-cyclus moet je 100 km volledig elektrisch kunnen afleggen.

Uitrustingen Renault Rafale

Daarnaast zijn er drie uitrustingsniveaus: Techno, Esprit Alpine en Atelier Alpine. Een greep uit de standaarduitrusting: 20-inch lichtmetalen velgen, full-led-verlichting met adaptieve koplampen, verwarmbare buitenspiegels, keyless entry & start, stoffen bekleding, 12-inch digitaal instrumentarium, 12-inch infotainmentscherm, geïntegreerde navigatie, draadloze smartphone-oplader, Arkamys Auditorium audiosysteem met 3D-geluid, adaptive cruise control en de gebruikelijke rijassistenten.

De Esprit Alpine vult dat aan met een algemeen wat sportievere aankleding, deels kunstleren/alcantara bekleding met oplichtend Alpine-logo, stoelverwarming voorin, elektrisch bedienbare achterklep, meesturende achterwielen (4Control Advanced) en dodehoekwaarschuwing. De Atelier Alpine maakt het aanbod compleet met 21-inch lichtmetaal, matrix-led-koplampen, elektrisch verstelbare voorstoelen (met massagefunctie voor bestuurder), stuur- en voorruitverwarming, handsfree bediening van de achterklep en nog weer wat meer rijassistenten, waaronder adaptieve cruise control die rekening kan houden met ‘context’.

Prijzen Renault Rafale

De aandrijflijnen en uitrustingsniveaus zijn te combineren tot vier modellen: de Techno is altijd een hybride, de Esprit Alpine is er met beide aandrijflijnen en de Atelier Alpine is altijd een plug-in hybride. De prijslijst begint bij 47.490 euro voor de Techno, gaat door met 51.490 euro voor de Esprit Alpine (55.290 euro als plug-in) en voor de Atelier Alpine zit je al op 59.790 euro. Dat loopt dus rap op.

Op moment van schrijven is de Techno nog niet te selecteren in de configurator (daarom ontbreekt die ook bij de plaatjes hierboven). Dan is de keuze voor ons snel gemaakt: het wordt een Esprit Alpine. Maar welke aandrijflijn? Als plug-in hybride komt het sportieve karakter van de auto het meest tot zijn recht, maar dan moet je wel kunnen opladen. Anders heb je er niets aan. Wij gaan voor het gemak even uit van voldoende oplaadmogelijkheden en kiezen de plug-in.

Exterieuraankleding

Kijk, dat mag vaker: standaard wordt de auto geleverd in een mooi rood. Wil je daar een zwart dak bij, dan kost dat 600 euro. Hou je niet van kleur en wit je donkergrijs of zwart, dan kost dat 800 euro. Het mooie helder blauw kost 950 euro. Wil je grijs en blauw combineren met een zwart dak, dan zit je wel gelijk op (in totaal) 1.400 en 1.550 euro, dat tikt best aan. Als je echt allergisch bent voor kleur en je wilt een witte auto, dan kost je dat 1.600 euro, of 2.200 euro in combinatie met een zwart dak. Het is dan wel wit met een satijneffect.

Wij gaan voor het ‘Alpine-blauw’, maar de meerprijs voor het zwarte dak besparen we onszelf. Andere wielkeuzes zijn er niet voor de gekozen uitvoering.

Interieuraankleding

Hier valt niets te kiezen: je krijgt altijd de Coeur de la Finesse-bekleding van kunstleer in combinatie met alcantara. Het is allemaal wel heel erg zwart, maar door de blauwe accenten en Alpine-logo’s heeft het toch wel wat.

Pakketten en losse opties

Om te beginnen zijn er drie optiepakketten: Pack Privilège (1.500 euro), Pack Harman Kardon (950 euro) en Pack Around View Camera (800 euro). Dat eerste pakket omvat onder meer matrix-led-koplampen, stuurverwarming, voorruitverwarming en de ‘contextuele’ cruise control. De andere twee pakketten spreken met hun naam voor zich, maar bij het Pack Around View Camera krijg je naast die camera ook parkeersensoren rondom en buitenspiegels met geheugenfunctie. Wij vinken het Pack Privilège en Pack Harman Kardon aan.

De lijst met losse opties is overzichtelijk: een panoramadak met elektrochromatische verduisteringsfunctie (1.500 euro), een head-up display (700 euro), elektrisch verstelbare voorstoelen (800 euro), een extra laadkabel voor een 220V-stopcontact (300 euro) en een setje all-season-banden (400 euro). Wij houden het bij het head-up display.

Tot slot is er nog een lijstje met accessoires. Denk aan fietsendragers, dakdragers, dakkoffers en andere transportoplossingen. Verder kan je nog een extra spoiler achterop laten plakken (365 euro) en zijn er felblauwe exterieurdelen voor extra personalisatie (169 tot 606 euro). Voor 1.056 euro kan je de auto zelfs van treeplanken voorzien. Een af fabriek trekhaak kost 1.147 euro, of respectievelijk 1.435 of 2.000 euro als je een afneembare of elektrisch wegklapbare variant wilt. Wij vinken hier niets van aan.

‘Onze’ Renault Rafale

Alles bij elkaar is de prijs van onze Renault Rafale Esprit Alpine toch nog opgelopen tot 59.390 euro. Niet echt een koopje, al zijn dit soort bedragen redelijk normaal geworden in dit segment. Bovendien, anders bekeken: bij een Duitse coupé-SUV heb je voor dit bedrag vaak nog maar nauwelijks meer dan de instapper. Dat terwijl de Rafale ook al erg leuk rijdt…

