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Deze elektrische crossover met karakter is relatief betaalbaar en zorgt voor rijplezier

Bij veel elektrische occasions draait alles om efficiëntie en praktisch gebruik. Toch bewijst de Alfa Romeo Junior Elettrica dat er nog altijd ruimte is voor een beetje emotie. Deze compacte crossover brengt je niet alleen van A naar B, maar maakt de rit ook leuk.

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In de wereld van betaalbare EV’s delen steeds meer modellen dezelfde techniek. Ook de Junior Elettrica staat op het Stellantis-platform dat je onder meer terugvindt bij de Peugeot E-2008 en Jeep Avenger. Toch voelt de Italiaan duidelijk anders aan. De besturing is directer dan bij zijn Stellantis-broertjes, het onderstel scherper en de occasion stuurt opvallend levendig voor een elektrische crossover.

Elektrische occasion met karakter

De Alfa Romeo Junior Elettrica heeft een 156 pk-sterke elektromotor en een accupakket van 54 kWh. Daarmee bedraagt de officiële actieradius maximaal 410 kilometer. Wie meer prestaties zoekt, komt uit bij de sportieve Veloce. Die heeft 280 pk, een sperdifferentieel en een aangepast onderstel, waardoor hij nog nadrukkelijker op rijplezier is gericht dan de meeste elektrische concurrenten. Natuurlijk kent ook deze occasion zijn minder sterke punten. Achterin is de ruimte niet bijzonder royaal en de bagageruimte (400 liter) behoort evenmin tot de grootste in zijn klasse.

Daar staat tegenover dat de Alfa Romeo Junior Elettrica veel rijplezier biedt. Zijn zitpositie is prettig, de besturing voelt natuurlijk aan en het onderstel biedt een goede balans tussen comfort en sportiviteit. Ook het interieur van de occasion oogt een stuk sfeervoller dan dat van veel andere elektrische modellen die dezelfde techniek gebruiken.

Zoveel betaal je voor een Alfa Romeo Junior Elettrica

Wie een Alfa Romeo Junior Elettrica zoekt, zal voorlopig vooral uit jonge occasions of vrijwel nieuwe exemplaren kunnen kiezen. Daardoor liggen de prijzen nog relatief hoog. De 114 occasions die te koop staan kosten tussen 24.950 euro en 49.888 euro. Een mooi voorbeeld is de blauwe auto op de foto’s. Hij komt uit 2025, heeft 11.916 kilometer op de teller en wordt verkocht in het Zuid-Hollandse Stolwijk. Als je een ondernemer bent kun je de btw aftrekken en bedraagt de nettoprijs 20.675 euro.

Let hierop bij occasions

Het centrale 10,25-inch touchscreen wil weleens haperen, traag reageren of spontaan herstarten. Ook valt de draadloze verbinding met Apple CarPlay of Android Auto soms onverklaarbaar weg. Controleer tijdens een testrit daarom of de techniek van de Alfa Romeo Junior Elettrica naar behoren werkt. Daarnaast kunnen de rubberen afdichtstrips bij de deuren van de occasion soms loslaten of verschuiven bij het in- en uitstappen.