Remco Slump
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Slecht nieuws voor EV-haters: elektrische verkopen in Europa met 40 procent gestegen

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(Afbeelding: Jerôme Wassenaar)

‘De markt voor elektrische auto’s stagneert’, lezen we weleens. Nou, Europabreed gebeurt dat zeker niet. In het eerste halfjaar van 2026 zijn de EV-verkopen op ons continent met 33,7 procent gestegen. In juni schoten ze zelfs met 39,5 procent omhoog.

Nou moeten we daar een kleine nuance bij plaatsen. De cijfers van E-Mobility Europe en New AutoMotive beslaan ongeveer 90 procent van de Europese automarkten. En daarop hadden EV’s in juni een marktaandeel van 25,6 procent.

Recordcijfers voor elektrisch auto’s

Met andere woorden: één op de vier in Europa verkochte nieuwe auto’s is volledig elektrisch. In januari was dat nog één op vijf. Al is de stijging van de EV-verkopen niet overal merkbaar. In Nederland daalde het aantal elektrische registraties in juni bijvoorbeeld licht. EV’s hebben bij ons 36 procent marktaandeel.

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In onder meer België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Portugal, Spanje, Slovenië en Tsjechië ging het wel hard. Op al die markten noteerden elektrische auto’s recordcijfers. Noorwegen had maar een stijging van 1,3 procent op EV-gebied, maar ja… het marktaandeel is daar ook al 97,6 procent.

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Remco Slump
Geschreven door Remco Slump

Heintje Davids van Autovisie. Begon in 2005 als stagiair en kwam terug in 2007, 2013 én 2022. Rijdt een BMW-motor, maar zou liever een 850CSi hebben.

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