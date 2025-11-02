Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze update maakt Android Auto net zo goed als Apple CarPlay

Android Auto krijgt binnenkort een update, waarmee het Apple CarPlay achterna gaat: een nieuwe functie moet gebruikers widgets op het thuisscherm kunnen laten plaatsen, waardoor je niet eerst een app hoeft te openen om belangrijke informatie te zien.

Android Auto kende natuurlijk al widgets, maar de nieuwe update zorgt ervoor dat ze straks ook echt een deel van het infotainmentscherm in beslag nemen. Hierbij gaat ongeveer veertig procent van het scherm op aan deze extra informatie, waarbij de rest van de interface behouden blijft.

Android Auto-widgets zoals bij Apple CarPlay

De nieuwe functie, die intern de codenaam Earth draagt, is ontdekt door Android Authority in de code van een bètaversie van Android Auto (versie 5.6.154404). Het toevoegen van een widget lijkt straks eenvoudig te verlopen. Via het instellingenmenu van Android Auto (nu nog te vinden onder de naam Earth) kun je widgets selecteren, aanpassen en beheren.

Een zogenaamde ‘Widget-assistent’ biedt een overzicht van beschikbare apps die een bruikbare widget hebben. Gebruikers kunnen de grootte van de widget aanpassen met een slider, waarmee ze zelf bepalen hoeveel ruimte deze op het startscherm inneemt. Momenteel ondersteunt het systeem slechts één widget tegelijk, al is nog niet duidelijk of dat in de uiteindelijke versie zo blijft.

Nu moet je in Android Auto nog vaak wisselen tussen verschillende apps om informatie op te vragen en dat zorgt voor extra afleiding in het verkeer. Maar je kunt je ook afvragen of een extra reden om tijdens het rijden op je scherm te kijken dat verbetert. De widgets worden momenteel gefaseerd getest, maar een officiële releasedatum is nog niet bekend. Een verbetering is op komst, maar ook Apple zet stappen. Inmiddels is CarPlay Ultra gelanceerd.