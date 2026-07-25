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Boetes voor auto’s die te breed zijn: “Zelfs in een Toyota Yaris loop je risico”

Onze oosterburen kunnen deze zomer weer rekenen op een grote stoet Nederlandse vakantiegangers. Maar wie naar Duitsland reist of het land doorkruist, moet goed opletten. De Polizei kan namelijk boetes uitdelen aan auto’s die te breed zijn (al moet je misschien nog banger zijn voor een Nederlandse bon).

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Het gaat om voertuigen die de maximumbreedte, bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden, overschrijden. “Bij een te brede auto denken veel mensen aan een flinke SUV of een grote camper, maar zelfs een gewone Yaris of Clio kan al over de grens gaan”, waarschuwt Mattijs Wijnmalen van de website Duitsemilieusticker.nl.

Rijstrook met maximale breedte

Wie geregeld door Duitsland rijdt, weet dat het er stikt van de Baustellen. Daarbij geldt geregeld een maximale breedte voor voertuigen die op de linkerbaan rijden. Vaak is de limiet twee meter. Maar let op: het gaat om de breedtemaat ínclusief spiegels. En juist die nuance zorgt ervoor dat veel auto’s niet op die smallere rijstrook thuishoren.

Volgens het Duitse ADAC zou ruim twee derde van de nieuwverkochte auto’s te breed zijn. Wijnmalen heeft de moeite genomen om de breedte (inclusief spiegels) van de tien populairste auto’s in Nederland bij elkaar te zoeken. Vier ervan zouden niet op een smalle linkerrijstrook mogen rijden in Duitsland.

Model Breedte incl. spiegels Toegestaan bij 2 meter-limiet? Ford Fiesta 1.941 mm ✅ Ford Focus 1.979 mm ✅ Kia Picanto 1.880 mm ✅ Opel Astra 2.062 mm ❌ Opel Corsa 1.960 mm ✅ Renault Clio 2.006 mm ❌ Toyota Aygo 1.990 mm ✅ Toyota Yaris 2.020 mm ❌ Volkswagen Golf 2.073 mm ❌ Volkswagen Polo 1.946 mm ✅

Mocht oom agent je snappen, dan is er overigens niet veel aan de hand. De boete hiervoor bedraagt in Duitsland slechts 20 euro. Letten we op, Nederlandse overheid? Dat noemen we nog gewoon een tik op de vingers.

Boete in Nederland véél hoger

Het verschil met Nederland is enorm, want bij ons kost ditzelfde vergrijp maar liefst 190 euro. In eigen land kom je dit verbodsbord slechts af en toe tegen op spitsstroken en bij wegwerkzaamheden.

Hoewel veel personenauto’s van spiegel tot spiegel gemeten te breed zijn, zal de politie je vermoedelijk niet gauw beboeten. Het bord lijkt vooral te zijn bedoeld om wat groter (vracht)verkeer van deze rijstrook te weren. Maar wie zeker weten geen bekeuring wil krijgen, kan het beste rechts blijven rijden.

Geschreven door Coen Grutters Hoewel vooral handgeschakelde achterwielaandrijvers zijn hart sneller doen kloppen, schrijft en presenteert hij met hetzelfde enthousiasme over alles wat autoland te bieden heeft.

