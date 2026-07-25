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Chinese automerken kopiëren nu zelfs elkaar: dit is de Xiaomi-dupe

Chinese automerken stonden vóór de doorbraak van de elektrische auto vooral bekend om hun soms schaamteloze kopieën van westerse modellen. Inmiddels bouwen fabrikanten uit het land zelf uitstekende auto’s. En dus worden nu zelfs succesvolle Chinese modellen gekopieerd.

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Voyah, onderdeel van het grote Dongfeng-concern, heeft de Passion S laten zien. De elektrische SUV lijkt opvallend veel op de Xiaomi YU7 en oogt daardoor eerder als een dupe dan als een volledig eigen ontwerp.

Passion S lijkt heel veel op Xiaomi SU7

Helemaal onverwacht is dat niet. De modellen van Xiaomi zijn in China populair en andere fabrikanten liften daar maar wat graag op mee. Of de Passion S ook echt een voordelige imitatie wordt, is nog de vraag. Voyah behoort namelijk niet tot de goedkoopste merken. Overigens kun je je afvragen of de Xiaomi wel een authentiek design heeft.

De Voyah krijgt minimaal een accupakket van 81,6 kWh. Daarnaast komt er een uitvoering met een capaciteit van 98,1 kWh. Voor de rijhulpsystemen beschikt de Passion S over meerdere camera’s en lidarsensoren. Verder staat hij op 21-inchwielen en heeft de snellere uitvoering een spoiler van koolstofvezel.

Ondank die koolstofvezel spoiler, mikt Voyah overigens niet rechtstreeks op de Xiaomi YU7 Ultra. Die levert immers 1.527 pk waar de AWD-Passion S 647 pk levert.

Voyah in Nederland

Voyah is ook actief in Nederland, maar het is nog maar de vraag of de Passion S deze kant op komt. Zelfs als dat gebeurt, moet het merk hier nog wel kopers zien te vinden. Momenteel staan er in Nederland slechts iets meer dan honderd Voyahs op kenteken. Ondanks de omvang van moederbedrijf Dongfeng roepen die bescheiden verkoopcijfers de vraag op hoeveel toekomst het merk in ons land heeft.