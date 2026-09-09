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Er is iets geks met deze Land Rover-occasion aan de hand waardoor hij nu bijna 300.000 euro kost

In Naarden staat de ultieme Gooi-mobiel te koop. Daar waar het gaat om zien en gezien worden trek je met deze Land Rover Defender-occasion alle blikken naar je toe. Je moet er wel flink voor in de buidel tasten.

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Hoewel de Defender zijn mannetje staat in de ruigste wildernis, spotten we hem vooral in keurige villawijken. Veilig geparkeerd op de oprijlaan, mijlenver verwijderd van de woestenij waarvoor hij ooit werd gebouwd. Met zijn stoere looks, een vorstelijk hoge zit en aanzienlijk meer comfort dan het 4×4-spul van weleer is zijn populariteit in ’t Gooi goed te verklaren. Maar hoe onderscheid je jezelf nog als de halve buurt al een Defender in de garage heeft staan?

Land Rover Defender 90 P425 X Valiance Convertible

Simpel: met deze Land Rover Defender 90 P425 X Valiance Convertible. Een hele mond vol, dus laten we het even ontleden. Het stukje ’90’ houdt in dan het de driedeursvariant is met korte wielbasis. Je hebt immers ook nog langere vijfdeursversies genaamd ‘110’ en ‘130’. Van ‘P425’ kunnen we afleiden dat er 425 pk sterke V8 in het vooronder ligt en de ‘X’ staat voor het uitrustingsniveau. Je kunt bij Land Rover overigens ook aankloppen voor dit monster, eveneens met achtcilinder.

(Afbeelding: GAM Cars) (Afbeelding: GAM Cars) (Afbeelding: GAM Cars) (Afbeelding: GAM Cars) (Afbeelding: GAM Cars)

(Afbeelding: GAM Cars) (Afbeelding: GAM Cars) (Afbeelding: GAM Cars) (Afbeelding: GAM Cars) (Afbeelding: GAM Cars)

Maar nu wordt het leuk, want dit is een Valiance Convertible en daarmee kun je jezelf pas echt van de buurman onderscheiden. Zo kwam-ie niet bij Land Rover uit de fabriek. Dit is namelijk een creatie van het in Naarden gevestigde Heritage Customs, een coachbuildbedrijf van onder meer ontwerper Niels van Roij met een sterke focus op Defenders.

Daar heeft het vaste dak plaatsgemaakt voor een softtop met daaronder een custom rolkooi. Ook zijn er vijf (ook een op de achterklep) stoerdere wielen gemonteerd en is er een nieuwe laag leer over het interieur gedrapeerd. Het staat allemaal erg fraai bij de Pangea Green-lakkleur.

Ombouw van ruim 87.000 euro

Voor al dat moois moet je wel flink wat geld ophoesten. De occasion, die met 151 kilometer op de teller eigenlijk nog helemaal nieuw is, kost maar liefst 289.800 euro. Oef! Een Land Rover Defender 90 P425 X kostte – toen hij nog leverbaar was – pakweg 230.000 euro. De ombouw zelf, inclusief het leerrijke Premium Pack voor de bekleding, kost je ruim 87.000 euro, zo lezen we op de website van Heritage Customs. Maakt dat de auto in dit artikel een koopje?