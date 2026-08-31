Deel dit: Share App Mail Tweet

Volwassen en comfortabel: deze elektrische SUV is een interessante occasion voor gezinnen

Een compacte SUV moet niet alleen ruim zijn, maar ook gemakkelijk door smalle stadsstraten kunnen. Een Kia e-Niro combineert als occasion een relatief compact formaat met veel ruimte en comfort.

Autovisie altijd in beeld? Maak ons je Google-favoriet en vind onze tests, primeurs en autonieuws sneller terug. Instellen →

De e-Niro verscheen in 2018 en was destijds een van de interessantste elektrische gezinsauto’s. Bij de meest uitgebreide versie kreeg je een 64 kWh-accupakket en een elektromotor van 204 pk. Daarmee bedroeg de officiële actieradius 455 kilometer. Er was ook een 39,2 kWh-versie met 136 pk en een officiële actieradius van 289 kilometer.

Kia e-Niro als occasion

Een Kia e-Niro is inmiddels geen jonge EV meer, maar nog altijd behoorlijk bruikbaar. De occasion is ruim, comfortabel en heeft vijf deuren waar je makkelijk instapt. Bovendien is het aanbod op de tweedehandsmarkt met 459 exemplaren behoorlijk groot. Een 64 kWh-versie levert naast zijn 204 pk ook een behoorlijke 395 Nm. De sprint van 0 naar 100 km/h duurt daardoor slechts 7,8 seconden. Verwacht in de praktijk niet de volledige 455 kilometer. Is een traditionele gezinsauto, zoals de Ford Focus Wagon, dan een betere keuze? In onze test lees je welke auto de beste optie is.

Een Kia e-Niro is vooral een verstandige occasion. Het interieur is overzichtelijk en de uitrusting was vanaf het begin behoorlijk compleet. Afhankelijk van de uitvoering waren onder meer stoelverwarming, een achteruitrijcamera en diverse rijhulpsystemen beschikbaar.

Let hierop bij een gebruikte Kia e-Niro

Het meest bekende probleem bij de Kia e-Niro is een tikkend, schavend of rammelend geluid dat bij hogere snelheden kan toenemen. Dit kan worden veroorzaakt door problemen met de lagers van de elektromotor of reductieversnellingsbak. Daarnaast staat er een terugroepactie voor deze occasion open bij de RDW: “Door een fout in het batterij management systeem (BMS) wordt interne kortsluiting in batterijcellen van de hoogspanningsbatterij mogelijk niet gedetecteerd. Hierdoor kunnen batterijcellen oververhit raken, wat kan leiden tot brand.” Meer aandachtspunten kun je in de koopwijzer vinden.

Heb je meer budget? Kijk dan vooral naar een Kia e-Niro met 64 kWh-accupakket. De grotere accu geeft je aanzienlijk meer actieradius en de 204 pk sterke motor maakt de occasion bovendien duidelijk vlotter.

Deze occasion vonden we

Op de foto’s staat een witte Kia e-Niro uit 2020 met het 64 kWh-accupakket. Deze occasion kost 23.450 euro inclusief btw. Voor ondernemers kan de btw, afhankelijk van de situatie, aftrekbaar zijn. Verder heeft hij een tellerstand van 44.598 kilometer en een opmerkelijk gezonde batterij. Zijn SoH (state of health) is namelijk 100 procent. Hij staat in het Drentse Assen.