Deel dit: Share App Mail Tweet

Elektrisch rijden voor minder dan 5.000 euro? Met deze compacte occasion kun je dat gewoon doen

Als je goedkoop een elektrische occasion probeert te vinden, is je keuze beperkt. Gelukkig is er de Citroën C-Zero: hij behoort tot de eerste generatie elektrische auto’s. Oké, zijn bereik is klein, maar in de stad heb je meestal niet veel nodig.

Hij is niet de enige met zijn uiterlijk, want de Citroën C-Zero is deel van een drieling. Het enige wat hem aan de buitenkant echt onderscheidt van de Peugeot Ion en Mitsubishi i-MiEV zijn de badges. Alle drie zijn ze klein en slim, maar ze waren nieuw voor veel mensen te duur. Als occasion zijn ze echter goed te betalen.

Compacte stads-EV

De aandrijving van de Citroën C-Zero bestaat uit een enkele elektromotor, die 67 pk piekvermogen heeft en zijn kracht direct naar de achterwielen stuurt. Energie komt uit een lithium-ion accupakket met een capaciteit van 16 kWh. Daarmee ligt de actieradius rond de 120 tot 150 kilometer, afhankelijk van rijstijl en omstandigheden.

De acceleratie voelt vlot aan bij lage snelheden, wat goed past bij stedelijk verkeer, maar houdt niet over op de snelweg. Zijn topsnelheid is 130 km/h. De echte vraag is, moet je met hem de snelweg op willen?

Het onderstel van de occasion is comfortabel afgestemd en hij is lichter dan EV’s uit dezelfde tijd. Maar de auto weegt leeg nog steeds 1.160 kilogram. Dankzij de korte draaicirkel en compacte afmetingen laat de Citroën C-Zero zich eenvoudig manoeuvreren en parkeren. De C-Zero is natuurlijk niet echt een serieuze EV, maar wel een goed alternatief voor een microcar. Ideaal voor de stedeling.

De Citroën C-Zero is vooral functioneel ingericht

Binnenin de occasion is alles gericht op eenvoud. Het dashboard is overzichtelijk, met een centrale snelheidsmeter en duidelijke weergave van accustatus en verbruik. De zitpositie is rechtop en het zicht rondom goed. Materialen en afwerking zijn simpel, maar sluiten aan bij het no-nonsense karakter van de Citroën C-Zero. Achterin en in de bagageruimte (166 liter) is de ruimte beperkt.

Aandachtspunten van de occasion

Het belangrijkste aandachtspunt bij een gebruikte Citroën C-Zero is de staat van het accupakket. Capaciteitsverlies door leeftijd en gebruik komt voor en beïnvloedt de actieradius. Ook de boordlader en laadkabel verdienen controle, want als ze kapot zijn zal laden erg lastig worden.

De techniek is verder simpel en betrouwbaar. Wel staat er een terugroepactie voor de occasion open: “Een onderdeel in de vacuümpomp van de rembekrachtiging is mogelijk niet in orde. De rembekrachtiging kan uitvallen.” Terugroepacties kun je op deze manier gratis laten uitvoeren. Meer aandachtspunten kun je in zijn koopwijzer vinden.

Zoveel kost een Citroën C-Zero-occasion

De Citroën C-Zero is best aantrekkelijk geprijsd. Er staan momenteel twaalf occasions op Gaspedaal.nl, waarvan de goedkoopste maar 2.250 euro kost. Dan krijg je wel een probleemgeval, waarvan de accu alleen nog maar met snellader vol wil raken.

Als je naar de allerduurste kijkt ben je 9.995 euro kwijt. Wij kozen voor een zilvergrijs model uit 2013, dat te koop aangeboden wordt in Rotterdam voor 4.417 euro. Deze auto heeft 32.807 kilometer op de klok.