Terugroepactie: na hoeveel jaar kun je het nog gratis laten uitvoeren?

Terugroepacties komen bij auto’s nogal eens voor. Logisch, want het zijn complexe producten met onderdelen van allerlei fabrikanten. Na hoeveel jaar mag je nog gratis aanspraak maken op de reparatie en geldt het ook voor een occasion?

Of er voor jouw auto een terugroepactie geldt, kun je checken op de website van de RDW. Vul hier het kenteken van je auto in en kijk onderaan.

Na hoeveel jaar kun je een terugroepactie uit laten voeren

Staat er bij de terugroepacties niets, dan hoef je geen actie te ondernemen. Staan ze er wel, dan moet je daar iets mee. Zo kan een terugroepactie belangrijk zijn voor de veiligheid van inzittenden.

Op de site van de RW staat onder het kopje ‘Details terugroepactie’ een informatienummer van het merk. Door die te bellen kun je controleren of jouw auto al teruggeroepen is en de aanpassing of reparatie reeds is uitgevoerd. Als jouw auto een openstaande terugroepactie heeft, is het verstandig contact op te nemen met een merkdealer in de buurt. Zij moeten deze volgens de wet gratis uitvoeren.

Ook voor een occasion

Wil je een occasion kopen of heb je een occasion met openstaande terugroepacties? Dan is het belangrijk om goed te controleren of deze zijn uitgevoerd. Dit kan door in de onderhoudsgeschiedenis van de auto te kijken, maar ook door de dealer te bellen. Zij kunnen aan de hand van het kenteken zien of je nog langs moet komen.

Zelfs bij een oudere occasion is de aanpassing of reparatie altijd volledig gratis. Er zit geen termijn aan. De fabrikant blijft verantwoordelijk zolang het defect blijft bestaan. Een occasion met een openstaande terugroepactie hoef je dus niet te laten staan. Wel is het verstandig om zo snel mogelijk een afspraak bij een dealer te maken. Bij sommige merken komen recalls vaker voor dan bij andere.