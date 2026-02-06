Deel dit: Share App Mail Tweet

Techneuten vinden oplossing accuprobleem elektrische auto’s: “Batterij gaat 1,8 miljoen kilometer mee”

Hoewel elektrische auto’s de afgelopen jaren steeds beter zijn geworden, hebben de accu’s nog enkele verbeterpunten. Een van die punten hebben de techneuten van de Chinese fabrikant CATL nu opgelost.

CATL is een wereldleider als het aankomt op accuproductie en steekt ook veel tijd in de verbetering van batterijen. Dat moet ook wel, want anders worden ze binnen de kortste keren ingehaald door andere fabrikanten als BYD, Panasonic of Guoxuan.

Dit doet de nieuwe CATL-accu anders

Accu’s van elektrische auto’s zijn ingewikkelde onderdelen, maar een deel van de lange levensduur van het nieuwe accupakket is te danken aan een eenvoudig oplossing. De techneuten hebben een systeem ontwikkeld dat rekening houdt met de temperatuur van een cel van het accupakket.

Wordt een cel warmer dan de rest, dan krijgt hij meer koelvloeistof. Daalt de spanning van de cel, dan wordt er minder elektriciteit gevraagd. Door een betere balans blijven de cellen volgens de fabrikant langer goed.

Daarbij zijn er nog wat ingewikkeldere aanpassingen gedaan. Zo hebben ze een beschermcoating op de kathode (de positieve kant tijdens ontlading) geplaatst. Daarbij heeft het vloeibare elektrolyt een additief dat microscheurtjes kan dichten. Deze scheurtjes kunnen ontstaan bij hogere kilometerstanden en/of veelvuldig met hoge snelheid op- en ontladen.

Ook is er op de separator – die eenvoudig gezegd contact tussen de verschillende polen voorkomt – een coating toegepast, waardoor deze beter beschermd is tegen oververhitting.

Accu elektrische auto gaat 1,8 miljoen kilometer mee

Al deze aanpassingen maken dat CATL durft te beweren dat het accupakket 3000 laadcycli meegaat. Als je op een acculading 600 kilometer ver komt, betekent dit een levensduur van 1,8 miljoen kilometer. Dan beschikt de batterij nog steeds over 80 procent van zijn capaciteit.

Let wel, dit is bij een temperatuur van 20 graden Celsius. De fabrikant stelt dat bij een temperatuur van 60 graden Celsius de levensduur op 840.000 kilometer ligt. Over koudere temperaturen wordt nog niets gemeld.

Overigens wordt in beide gevallen de accu niet op de ideale manier opgeladen. Bij deze indrukwekkende levensduur is ook nog eens erg snel geladen, met 0 naar 100 procent in zo’n 12 minuten. Als dit daadwerkelijk de levensduur van accu’s wordt, betekent dit dat de accu veel langer meegaat dan de rest van de auto en dat de batterij niet meer het spannendste punt van een EV is.