Nederlandse politie deelt beelden van krankzinnige achtervolging Peugeot 206 door woonwijk

Als je een vluchtauto moet kiezen, dan kom je hoogstwaarschijnlijk op een snelle auto uit met veel grip en misschien de nodige rijhulpsystemen die je onder druk kunnen bijstaan. Dat een Peugeot 206 niet het ideale vluchtvoertuig is, bewijst de video die de Nederlandse politie nu deelt.

De politie deelt tegenwoordig vaker van dit soort succesvolle achtervolgingen. Zo probeerde eerder een Porsche Macan met meer dan 250 km/h te ontkomen.

Achtervolging Peugeot 206

De Peugeot 206 valt op doordat hij een probleem heeft met zijn verlichting. Daarbij wordt het voertuig regelmatig gebruikt door verschillende personen die in het politiesysteem gelinkt worden aan handel in en bezit van verdovende middelen. Voldoende reden voor de Nederlandse politie om de auto een stopteken te geven.

Al snel na het stopteken gaat de 206 er over het fietspad vandoor, waarna hij met een behoorlijke gang over de weg raast. Ook racet hij om iets na 18.00 uur door een woonwijk en wordt een tas met verdovende middelen uit het raam gegooid, waarna een van de inzittenden weg probeert te rennen.

Hij wordt gepakt door de politie

De bestuurder denkt dan nog te kunnen ontkomen aan de politie, maar zet enkele minuten later toch zijn auto stil. De verdachte wordt aangehouden voor een waslijst aan vergrijpen. Zo wordt een proces-verbaal opgemaakt voor onder andere rijden onder invloed, het niet hebben van een geldig rijbewijs en het bezit van soft- en harddrugs.