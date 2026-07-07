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Deze elektrische occasion combineert een comfortabele afstelling met een verrassend scherpe prijs

De Citroën e-C4 X ziet eruit als een mix van een sedan en een SUV, maar is volledig elektrisch. Het is een occasion die je maar weinig tegenkomt.

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Hij verscheen in 2023 op de Nederlandse markt en werd ook als benzinevariant geleverd. Veel merken kiezen voor een traditionelere SUV, maar de e-C4 X kreeg juist een lange achterkant met een aparte kofferruimte. Daarmee spreekt hij kopers aan die iets anders zoeken dan de bekende elektrische crossover-occasions.

Citroën e-C4 X vooral als comfortabele elektrische gezinsauto

Bij de Citroën e-C4 X draait het vooral om comfort. Zijn onderstel is zachter afgestemd dan bij veel concurrenten en dat merk je direct. Oneffenheden in het wegdek worden bij de occasion effectief geabsorbeerd, waardoor lange ritten ontspannen aanvoelen. De hoge zit zorgt voor goed overzicht en de stoelen zijn ontwikkeld om lange ritten comfortabeler te maken. Tegelijkertijd blijft de auto rustig op de snelweg en voelt hij stabiel aan bij hogere snelheden. Het nadeel is wel dat dit geen scherpe stuurmansauto is.

Zijn elektromotor levert 136 pk en 260 Nm. Daarmee trekt de occasion relatief vlot op vanuit stilstand en verloopt rijden in de stad soepel. De batterij van de Citroën e-C4 X heeft een capaciteit van 50 kWh, goed voor een WLTP-actieradius van 360 kilometer. Achterin heb je door de aflopende daklijn weinig hoofdruimte, maar wel veel beenruimte en de bagageruimte meet 510 liter. Door de kleine kofferklep is het inladen van grote dozen of kinderwagens soms minder eenvoudig dan bij een gewone hatchback. Toch wil Citroën hem geen sedan noemen. De reden daarvoor legt Autovisie-redacteur Remco Slump in deze video uit.

Aandachtspunten van een Citroën e-C4 X

Controleer bij deze occasion altijd de conditie van de batterij. Vraag daarom naar de onderhoudshistorie en controleer of alle software-updates zijn uitgevoerd. Verder zijn er problemen met het laadsysteem van de Citroën e-C4 X bekend. De auto stopt dan soms vroegtijdig met laden of weigert te communiceren met bepaalde typen (snel)laadpalen. Test daarom tijdens de proefrit idealiter of de auto zowel aan een AC-laadpaal als aan een DC-snellader direct begint met laden zonder foutmeldingen.

Zoveel kost de elektrische occasion

De Citroën e-C4 X is als gebruikte elektrische auto inmiddels een stuk aantrekkelijker geprijsd dan bij zijn introductie. Toen kostte hij nog ruim 38.000 euro. Er staan zestien occasions te koop, met een startprijs van 14.145 euro voor flink gebruikte modellen. Wij kijken naar een rijker uitgeruste Shine-uitvoering, die 34.773 kilometer op de teller heeft staan. Deze grijze auto uit 2023 wordt in het Noord-Hollandse Purmerend aangeboden en kost 21.940 euro. Die prijs is inclusief btw, dus ondernemers kunnen hem zakelijk aanschaffen voor 18.132 euro. Een belangrijk detail: volgens de advertentie heeft de accu nog 100 procent capaciteit over.