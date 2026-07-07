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Waarom deze nieuwe Porsche 911 meer ‘S/C’ dan ‘GT3’ is

Voor de eerste keer combineert Porsche de GT3-aandrijflijn met de body van de 911 Cabriolet. Met wisselend resultaat…

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Dakloze 911-varianten met de beroemde 4,0-liter zescilinder racemotor zijn Porsche natuurlijk niet helemaal vreemd. In 2019 werd op basis van de 991 immers nog in een beperkte oplage van 1.948 stuks de Speedster gebouwd, met onder andere een handbediende dakconstructie en een steilere voorruit.

Geen dakloze variant van 911 S/T

Deze 911 GT3 S/C zal, zolang Porsche de GT3-motor nog legaal verkopen kan in Europa, onbeperkt beschikbaar zijn voor de lieve somma van 382.600 euro. In tegenstelling tot wat de naam wellicht doet vermoeden, is het geen dakloze variant van de 911 S/T uit 2025, die de motor van de GT3 RS combineerde met het uiterlijk van de GT3 Touring Pack en een speciale achteras zonder meesturende wielen.

Voor deze S/C zijn het onderstel en de 510 pk motor van de GT3 Touring Pack ongewijzigd overgenomen en gematcht met het dak van de reguliere 911 Cabriolet. Om te compenseren voor de circa 70 extra kilo’s van het dak, wordt de S/C standaard uitgerust met lichtgewicht opties, zoals magnesium wielen, koolstofkeramische remmen, een handgeschakelde versnellingsbak, een lithium-ion 12V accu en de voorschermen van eerdergenoemde S/T.

Die brengen het gewicht op 1497 kilo precies, waardoor zelfs de onderstelafstemming van de GT3 Touring Pack ongewijzigd overgenomen kon worden. Net als de achterwielbesturing, Michelin Pilot Sport Cup 2-banden en het mechanische, niet-elektronisch gestuurde sperdifferentieel.

Een noviteit voor de S/C is het ‘street style’-pakket met onder andere specifieke bestikkering en stoelbekleding vervaardigd van gevlochten leer. Standaard zijn comfortstoelen, maar wie koolstofvezel racekuipen wil, kan (met de nodige euro’s in de hand) ook bij Porsche aankloppen. Evenals voor een afsluitbare opbergbox achter de voorstoelen, die z’n debuut maakt op de S/C.

Porsche 911 GT3 S/C maakt indruk

Onderweg laat de 911 GT3 S/C vanaf de eerste kilometers een onuitwisbare indruk achter met z’n aandrijflijn. Het is volop genieten van de jankende boxer-zes en strak schakelende handbak, nu het nog kan! Ook is het onderstel ruimschoots comfortabel genoeg voor langere afstanden of zelfs dagelijks gebruik.

Maar een échte GT3-rijbeleving weet de S/C ook weer niet te realiseren. De lagere carrosseriestijfheid, die gepaard gaat met het verwijderen van het dak, heeft in combinatie met de superstijve en directe voortrein van de 911 GT3 het effect dat het insturen met meer nervositeit en minder precisie plaatsvindt dan verwacht. Ook heeft de S/C zoveel tractie (en zulke lange versnellingen) dat het praktisch onmogelijk is om de achterkant puur op vermogen te laten uitbreken, wat niet ten goede komt aan de speelsheid.

In het juiste snelheidsbereik en op het juiste (hobbelige) parcours is rijden met de open GT3 door het geluid en de eindeloze grip met weinig anders te vergelijken. Op andere momenten zou een concurrent met de motor voorin of midscheeps geplaatst wellicht een betere keuze zijn. Maar alleen al het geluid zal de vermogende liefhebber ertoe kunnen verleiden om die vier ton (inclusief wat opties) voor misschien wel de laatste 911 met deze aandrijflijn over te maken.

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