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Voor 1.000 euro of 60.000 euro: deze Duitse occasion past bij ieder budget

Een nieuwe BMW 3-serie kost al gauw rond de 60.000 euro. Wie minder wil uitgeven, kan op de tweedehandsmarkt terecht. Van de vijfde generatie (E90) staan er bijvoorbeeld honderden occasions te koop.

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In 2005 verscheen de vijfde generatie 3-serie, intern aangeduid als E90. De sedan werd langer, breder en ruimer dan zijn voorganger. Ondertussen begint deze occasion een moderne klassieker te worden.

BMW 3-serie als occasion: voor ieder wat wils

Hoewel het geen nieuwe BMW meer is, voelt de E90 nog altijd behoorlijk modern. Het aanbod is groot en loopt uiteen van viercilinders tot smeuïge zescilinders en de brute V8 van de M3. Vooral de 320i en 320d zijn interessant vanwege de combinatie van rijplezier en gebruikskosten.

Wie het extra brandstofverbruik voor lief neemt, kijkt liever naar een zescilinder-occasion. Vooral het rijgedrag maakt de BMW 3-serie bijzonder. De auto voelt uitgebalanceerd aan en de besturing geeft duidelijk door wat de voorwielen doen. Naast achterwielaandrijving was de BMW 3-serie ook leverbaar met xDrive-vierwielaandrijving.

Het ontwerp van de BMW 3-serie E90 is minder uitgesproken dan dat van sommige voorgangers, maar de scherpe lijnen en herkenbare BMW-neus zijn inmiddels behoorlijk tijdloos. Binnenin verschilt de uitrusting sterk per uitvoering. Zo waren er exemplaren met het optionele iDrive-infotainmentsysteem, maar ook eenvoudigere versies zonder.

Deze occasion vonden we

Wij vonden een zilvergrijze BMW 3-serie uit 2006, die voor 19.950 euro verkocht wordt in het Noord-Brabantse Oisterwijk. Deze occasion is een 325xi met een 2,5-liter zescilinder van 218 pk, vierwielaandrijving en een automaat. Die laatste twee eigenschappen zullen door sommige BMW-puristen als heiligschennis worden gezien, maar dit is een mooie auto. Het is bovendien een Executive-uitvoering met slechts 38.896 kilometer op de teller.

Dit zijn de aandachtspunten van een BMW 3-serie

Bij de vijfde BMW 3-serie verschillen de aandachtspunten sterk per motorvariant. Sommige diesels hebben problemen met onder meer de injectoren, turbo en wervelkleppen, terwijl bij andere versies de distributieketting een belangrijk controlepunt is.

Ook bij de benzinemotoren verschillen de aandachtspunten per variant. Injectoren, bobines en bij sommige motoren de brandstofvoorziening en distributieketting verdienen extra aandacht. Controleer daarnaast de elektronica, parkeersensoren en staat van het onderstel. Bij een E90 met complexe techniek zegt een sluitende onderhoudshistorie daarom meer dan een lage aanschafprijs. Meer aandachtspunten van deze occasion kun je in de koopwijzer vinden.