Duitse 7-zitter is goede en betaalbare keuze voor een groot gezin

Op zoek naar een praktische occasion voor een groot gezin? Dan is deze Volkswagen Sharan-occasion wellicht iets voor jou. Hij biedt plaats aan zeven personen en is inmiddels vrij betaalbaar, doordat MPV’s veel minder gewild zijn dan SUV’s.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Ruime occasion voor maximaal 17.500 euro

Deze week gaan we op zoek naar ruime MPV-occasions voor maximaal 17.500 euro. Klinkt als veel geld, maar dat betaal je tegenwoordig zelfs voor de goedkoopste auto van ons land, een simpele Mitsubishi Space Star. Vind je deze Volkswagen Sharan-occasion niets? Denk dan eens aan deze concurrent waar we dinsdag over schreven of de MPV-kandidaat van afgelopen donderdag.

Volkswagen Sharan (2010 – 2022)

We hebben het over de tweede generatie Volkswagen Sharan die sinds 2010 op de markt is. In 2015 kreeg het model een facelift. Hoewel de productie pas stopte in 2022, verdween de Sharan al in 2019 uit Nederland. De auto meet ruim 4,85 meter in lengte en telt optioneel drie zitrijen met zes of zeven zitplaatsen, afhankelijk van welke optie de eerste eigenaar heeft aangevinkt. Dit blauwe exemplaar uit 2016 is een zevenzitter. Op de teller staat net geen 187.000 kilometer en de vraagprijs bedraagt 16.440 euro.

Een grote schuifdeur maakt de instap relatief eenvoudig. Optioneel is deze (net als de achterklep) elektrisch te openen, maar daarbij wordt wel je geduld op de proef gesteld. Met alle drie zitrijen in gebruik, heb je achterin nog 267 liter bagageruimte tot je beschikking. Klap je de achterste zitplaatsen neer, dan ontstaat er 885 liter en met ook de middelste zitrij omlaag gevouwen creëer je zelfs 2.430 liter bagageruimte.

De Volkswagen Sharan kwam met 1,4-liter turboviercilinder (150 pk) en 2,0-liter turboviercilinder (200 pk). Naast deze twee benzinemodellen werd de MPV ook geleverd met verschillende dieselmotoren. Hoewel deze een prettige krachtbron vormen in de Sharan, zullen ze tegenwoordig voor de meeste occasionkopers niet meer interessant zijn. De Volkswagen kwam met een zestraps handbak en (afhankelijk van de motor) en zes- of zeventraps DSG-automaat.

Aandachtspunten van de tweedehands auto

In de uitgebreide Koopwijzer over de Volkswagen Sharan hebben we alle uitvoeringen, opties en problemen uitvoerig behandeld. Zo noemden we de slechte afdichtrubbers die roest onderaan de deuren en achterklep kunnen veroorzaken (hier is een terugroepactie voor geweest) en bij elektrisch bedienbare schuifdeuren kunnen de elektromotoren soms weigeren.

“Bij alle motoren is er kans op verhoogd olieverbruik en slijtage aan de distributieketting, vooral bij oudere bouwjaren. Vervuilde EGR-kleppen zijn een ander aandachtspunt. Bij Euro 5 TDI-motoren is de sjoemelsoftware-modificatie iets om op te letten. Dieselmotoren met AdBlue kunnen problemen hebben met het AdBlue-systeem, van de verwarmer en pomp tot de NOx-sensor”, zo lees je in de Koopwijzer. “Door het hoge gewicht (ruwweg 1.620-1.750 kg) is versnelde slijtage van remmen, draagarmen, stabilisatorstangen (korte) en schokdempers geen uitzondering. Ook gebroken schroefveren komen weleens voor.”