Hoeveel vuurwerk mag je eigenlijk meenemen in je auto?

Vuurwerk wordt steeds meer aan banden gelegd in Nederland, maar toch wordt er tijdens de jaarwisseling ongetwijfeld veel afgestoken. Ga je oud en nieuw vieren bij iemand anders en neem je cakes, grondbloemen en fonteinen mee. Dan moet je goed opletten dat er niet te veel vuurwerk in je auto ligt.

Tijdens de jaarwisseling is het toegestaan om in Nederland vuurwerk van categorie F1 (sterretjes en knalerwten) en categorie F2 (cakes, grondbloemen en fonteinen) af te steken. Zwaarder vuurwerk dan F3 mag niet meer afgestoken worden. Hier vallen zelfs rotjes al onder.

Vuurwerk kopen in het buitenland

Op 28, 30 en 31 december, de toegestane verkoopdagen, mag je als consument vuurwerk kopen. Dit hoeft niet per se in Nederland te zijn.

Ook in het buitenland mag je vuurwerk kopen, mits het binnen de F1- of F2-categorie valt. Je hele auto tot de hemel toe volstapelen met vuurwerk is niet toegestaan.

Hoeveel kilogram vuurwerk je in jouw auto mag vervoeren

Als consument mag je in je auto maximaal 25 kilogram aan vuurwerk vervoeren vanaf een verkooppunt, maar ook naar je vrienden of familie. Let wel, het gaat hier om het totale gewicht van het vuurwerk en niet alleen van het kruit. Heb je dus 5 vuurwerkpotten van 5 kg, dan mag je geen vuurwerk meer meenemen in je auto.

Overigens mag je in zo’n geval niet twee keer rijden en thuis meer potten neerleggen. 25 kilogram is ook het maximale gewicht aan vuurwerk dat je in huis mag hebben.

Ben je erg blij met en zuinig op je auto? Let dan goed op tijdens de jaarwisseling. Er gaan namelijk ieder jaar flink wat bolides in vlammen op. In deze steden moet je extra goed opletten waar je jouw auto parkeert.