BMW ontslaat personeel dat auto’s naar Rusland smokkelde

Toen Rusland begin 2022 Oekraïne binnenviel, reageerde de rest van de wereld met sancties. Zo mogen Europese fabrikanten geen auto’s meer verkopen in Rusland. Bij BMW dachten medewerkers echter snel geld te kunnen verdienen door illegaal nieuwe auto’s de grens over te smokkelen.

Grijze import kan nog steeds. Iemand schaft een BMW aan en verkoopt hem door aan iemand in Rusland. Maar dat BMW dat zelf doet, is illegaal. Toch hebben medewerkers van het merk zo’n honderd auto’s de grens over gekregen, voordat ze werden gesnapt.

BMW heeft medewerkers ontslagen

BMW geeft nu toe dat het “onregelmatigheden in de auto-export” heeft ontdekt. Het bedrijf heeft in de afgelopen twee jaar maatregelen opgesteld die de export naar Rusland moeten voorkomen, maar enkele medewerkers hebben die weten te omzeilen. Ze zijn ontslagen.

Grijze import in Rusland groeit

Dat de vraag naar luxeauto’s van onder andere BMW in Rusland blijft bestaan, blijkt uit het feit dat de grijze import een enorme vlucht heeft gemaakt. Dat gebeurt vooral via drie landen, Armenië, Kazachstan en Oezbekistan, waar de grensovergangen vol staan met de nieuwste Audi’s, BMW’s en Mercedessen.

Sinds de invoering van Westerse sancties heeft de export naar Rusland in die voormalige Sovjet-staten een recordniveau bereikt. Ook komen er veel goederen Rusland binnen via China, de Verenigde Arabische Emiraten en een paar andere landen met warme banden met het Kremlin.